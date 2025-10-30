Un camión averiado provoca un nuevo atascazo en la entrada a Málaga desde Rincón: 12 kilómetros de retenciones

Las claves nuevo Generado con IA Un camión averiado en el kilómetro 974 de la autovía A-7 causa un gran atasco en la entrada a Málaga desde Rincón. Las retenciones en la autovía A-7 alcanzan 12 kilómetros, afectando a cientos de conductores desde la madrugada. El vehículo averiado bloquea uno de los carriles en dirección a Cádiz, intensificando el tráfico en la zona.

Nuevo infierno para cientos de conductores que desde primera hora de la mañana de este jueves están atascados en la autovía A-7 en el acceso a Málaga desde la zona este.

Así lo confirman desde la Dirección General de Tráfico (DGT), que indican que las retenciones alcanzan actualmente los 12 kilómetros.

El motivo en esta ocasión de este problema de congestión hay que encontrarlo en la presencia de un camión averiado a la altura del kilómetro 974 de la ronda este en dirección Cádiz.

El vehículo, que corta uno de los carriles de la carretera, se encuentra en ese punto sin ser retirado desde hace horas, según indican. De acuerdo con tráfico la avería tuvo lugar durante la pasada madrugada, mientras que otras fuentes apuntan a que pudo ocurrir a última hora de la noche del miércoles.