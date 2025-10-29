Un año de la gran dana de Málaga: balance de los políticos, inversiones y un fuerte aguacero

Las claves nuevo Generado con IA El 29 de octubre de 2024, una DANA causó más de 200 muertes en Valencia y severos daños en Málaga, con municipios como Cártama, Pizarra y Álora afectados. La Junta de Andalucía, en colaboración con varias administraciones, ha revisado el Plan de Ordenación del Territorio para integrar la gestión del riesgo de inundación. Se han invertido 12,5 millones de euros en la reparación de cauces en 40 municipios de Málaga, mientras la Diputación ha movilizado 11 millones para paliar daños de las danas.

El día 29 de octubre de 2024 está escrito en negro en la historia de este país. Más de 200 personas murieron en Valencia por una dana y este miércoles se les recuerda en un gran funeral de estado.

La lluvia arrasó muchos pueblos de Valencia por la tarde. Esa misma mañana causó enormes destrozos en la provincia de Málaga, donde se decretó la alerta roja.

Los municipios de Cártama, Pizarra o Álora quedaron parcialmente anegados. Solo hubo un muerto en Alhaurín de la Torre.

Ha pasado un año y la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha querido reunir a varios alcaldes para hacer balance de qué se ha hecho en este tiempo y en qué se puede aún mejorar. Hoy, además, ha llovido mucho y ha habido tormentas.

"Fue un trágico suceso cuyo aniversario hacemos coincidir con esta reunión para recapitular aquellos momentos de tensión y demostrar que no se nos olvidan las enseñanzas que nos trajo aquella emergencia”, ha dicho Navarro.

La reunión ha tenido lugar en Cártama. Su alcalde, Jorge Gallardo, ha señalado que “hoy estamos aquí, no sólo para escuchar, estamos aquí también para trabajar juntos todas las administraciones”.

En la reunión han participado alcaldes y concejales de casi todos los municipios de Málaga, tres vicepresidentes la Diputación provincial y los delegados territoriales de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano; de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, María Rosa Morales; y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez.

Un momento de la reunión celebrada en Cártama.

Navarro ha destacado la necesidad de prestar especial atención a los “puntos negros” por riesgo de inundación en la provincia: “aquellas zonas donde la probabilidad de que se produzcan graves daños en las infraestructuras es elevada” y que se localizan principalmente en el litoral de la Costa del Sol Occidental, el Valle del Guadalhorce y algunos tramos del litoral oriental.

“Este mapa de riesgo o fotografía en el que estamos trabajando muestra esas zonas urbanas de los municipios que, por los desarrollos urbanísticos ya consolidados entrañan un riesgo muy importante para la población en el momento en que nos encontramos con una DANA o lluvias torrenciales”, ha dicho la delegada.

Este mapa de puntos negros es una herramienta “que también se está trabajando desde el punto de vista autonómico” a través del Plan de Gestión del Riesgo de Inundabilidad, para identificar las zonas urbanas más vulnerables ante posibles avenidas de los cauces y ríos.

“Es importante que cada municipio conozca con precisión dónde se encuentran estos puntos negros para poder actuar en consecuencia en caso de ocurrir una emergencia por fuertes lluvias, pero también para evitar que se realicen nuevas edificaciones en el dominio público hidráulico, corregir las situaciones urbanísticas y evitar riesgos”, ha apuntado Navarro.

La Junta de Andalucía está revisando el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que incluye medidas concretas para integrar la gestión del riesgo en la planificación municipal. Estas medidas persiguen el objetivo de proteger vidas y bienes inmuebles y reducir los riesgos de inundación.

Entre estas medias destaca la restricción de usos del suelo en zonas inundables, en sintonía con los planes hidrológicos; la conservación y restauración de cauces, que actúan como barreras naturales frente a las crecidas; así como la restauración y reforestación de las cuencas, y diseñar desarrollos urbanos que prioricen la infiltración y el almacenamiento de agua.

Inversiones

Fernando Fernández Tapia-Ruano ha señalado que en este año la Junta ha invertido 12,5 millones de euros en la reparación de cauces que resultaron afectados en 40 municipios. Los trabajos, que se han dividido en siete lotes, estarán concluidos antes de finalizar el presente año. Ha habido 9 millones de euros para caminos rurales.

La Diputación de Málaga, por su parte, ha dado a conocer este miércoles que ha movilizado un total de 11 millones de euros para financiar ayudas y para paliar los daños ocasionados por las danas que sufrió la provincia entre los meses de octubre de 2024 y marzo de 2025.

La Diputación ha concedido ayudas a 42 municipios por un importe total de 4,2 millones de euros, con los que se van a financiar 823 facturas presentadas por los ayuntamientos.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha explicado que con cargo a esos 4,2 millones se realizarán actuaciones como la limpieza y arreglo de caminos y carriles con hormigonado y asfaltado en algunos casos; la reparación de daños en infraestructuras municipales, como redes para abastecimiento de agua potable, pozos, depósitos y redes de saneamiento; o el arreglo de desperfectos en equipamientos, como piscinas, parques infantiles, pabellones deportivos y elementos de alumbrado público, entre otras actuaciones.

La Diputación ha dedicado otros 5,6 millones de euros a arreglos en carreteras de la red viaria provincia.