Casabermeja refuerza cuatro badenes que cruzan el río Guadalmedina y quedaron intransitables tras las últimas danas

Los municipios afectados por las Danas que se vivieron hace casi un año siguen trabajando para arreglar todos los desperfectos que ocasionaron esas lluvias que destrozaron caminos, inundaron casas y obligaron a cortar el suministro de agua en algunas zonas.

En esta ocasión ha sido Casabermeja la que ha conseguido dar un paso más en recuperar la normalidad. En concreto, la localidad ya tiene hormigonados cuatro badenes que cruzan el río Guadalmedina a su paso por el término municipal de esta localidad próxima a Málaga capital.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un mensaje en su perfil oficial en redes sociales en el que, según informan, estas actuaciones han contado con la autorización de la Junta de Andalucía.

Estos pasos habían quedado intransitables tras las últimas danas, lo cual ha causado grandes dificultades en el uso del sendero por parte de los vecinos de la localidad.

"Con esta mejora se recupera la seguridad y accesibilidad del sendero fluvial, un espacio natural que cada vez disfrutan más personas para pasear, hacer deporte o simplemente conectar con el entorno", señalan desde el Consistorio.