La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Málaga: se esperan 15 litros por metro cuadrado en una hora

El mapa de avisos de la Aemet de este lunes. Aemet

Las claves nuevo Generado con IA La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en Málaga, esperando 15 litros por metro cuadrado en una hora en algunas zonas de la provincia. El aviso estará activo desde las 03:00 hasta las 09:00 horas del lunes, afectando a la Costa del Sol Occidental, la capital y el Valle del Guadalhorce. La probabilidad de lluvia en Málaga capital es del 90% desde la medianoche hasta el mediodía, descendiendo al 70% durante el resto del día. Las temperaturas máximas en la provincia oscilarán entre los 20 y 24 grados, mientras que las mínimas estarán entre 14 y 19 grados.

Las lluvias llegan a Málaga y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones esta madrugada en algunas zonas de la provincia.

En concreto, el aviso empezará a las 03.00 horas de este lunes y se extenderá hasta las 9.00 horas. La alerta estará activa en la Costa del Sol Occidental, la capital y Valle del Guadalhorce. Se esperan 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En cuanto a la probabilidad de lluvia en Málaga este lunes, en el caso de Málaga capital la probabilidad ronda el 90%. Ese porcentaje se mantendrá desde las 00.00 horas hasta las 12.00 horas para bajar al 70% el resto del día.

De cara a la semana que viene, el lunes, Ronda será uno de los municipios, donde puede que llueva más con una probabilidad de hasta el 100%. Mismas estimaciones hay para Coín y Pizarra.

Entre un 75% y un 95% de probabilidad habrá en zonas como Antequera, Marbella, Rincón de la Victoria y la capital.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 20 y los 24 grados y las mínimas estarán entre los 14 y los 19 grados.