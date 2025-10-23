Calor de agosto en pleno octubre en Málaga: Manilva, el punto más caliente de España con más de 35 grados

Un hombre echándose agua en una fuente en una imagen de archivo. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Manilva registra la temperatura más alta de España con 35,3 grados en octubre. El terral provoca temperaturas inusualmente altas en toda la provincia de Málaga. Vélez-Málaga y el Puerto de Málaga también destacan por sus altas temperaturas, superando los 32 grados. Se espera una ligera bajada de temperaturas en Málaga durante el fin de semana.

El verano se resiste a decir adiós este año en Málaga. En pleno mes de octubre, las temperaturas de estos días están siendo más similares a las de agosto que a las de esta época del año.

Un episodio de terral ha hecho que los termómetros se disparen a lo largo y ancho de toda la provincia, llegando a registrar temperaturas superiores a los 35 grados en algunos puntos. Dichas máximas se han posicionado como las más altas de la jornada en Andalucía y España.

Hablamos de municipios como Manilva y Vélez-Málaga. La provincia ya estaba en sobreaviso de que las temperaturas este jueves serían altas, pero han superado a las predicciones.

Manilva ha sido el municipio en el que más calor ha hecho este jueves de toda España. En concreto, la máxima que se ha registrado ha sido de 35,3 grados a las 15.40 horas.

De cerca le ha seguido Vélez-Málaga. Allí a las 14.30 horas han llegado a los 34,8 grados, la segunda zona española donde más calor ha hecho este jueves.

La siguiente temperatura más alta en la provincia, que ya ha sido la cuarta máxima más elevada de la jornada en Andalucía y la octava de España, se ha dado en el Puerto de Málaga a las 16.50 horas. Se han llegado a los 32,5 grados.

Cerrando el top 10 de máximas del día está Coín. En el municipio del Valle del Guadalhorce han alcanzado los 32,4 grados a las 17.10 horas.

Por encima de los 30 grados también han estado en el Aeropuerto de Málaga, donde han llegado a los 32,4 grados; en el Centro Meteorológico de Málaga con 32,2 grados; en Cortes de la Frontera con 31 grados; en Alpandeire con 30,2; y en Gaucín con 30,1.

Temperaturas este fin de semana

De cara al fin de semana, el calor se va a mantener. En concreto para este viernes se esperan 33 grados de máxima en la capital. Para el sábado bajarán hasta los 29 y el domingo, 27 grados. Esta tendencia se repetirá en toda la provincia, es decir, durante el fin de semana irán bajando las temperaturas.