Málaga se convierte en uno de los escenarios clave de una operación contra el crimen organizado con cuatro registros

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional lleva a cabo la Operación Roble contra el crimen organizado y narcotráfico en Málaga, La Línea de la Concepción y Ceuta. Hasta el momento, se han realizado 15 detenciones en el marco de esta operación, con siete arrestos y la intervención de un vehículo en Ceuta. Se han realizado cuatro registros en Málaga y múltiples en Ceuta, incluyendo zonas como Monte Hacho, Príncipe Alfonso y la barriada España.

La Policía Nacional está llevando a cabo desde primeras horas de esta mañana una operación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado con registros simultáneos en las provincias de Málaga y La Línea de la Concepción y en la ciudad autónoma de Ceuta.

En total, ya van 15 personas detenidas en el marco de la Operación Roble y se han producido cuatro registros en la provincia de Málaga. Del total, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, por el momento se ha procedido ya a la detención de siete personas y a la intervención de un vehículo en la ciudad ceutí después de once entradas y registros en viviendas.

En el caso de Ceuta se han producido registros en Recinto Sur, en la urbanización del Monte Hacho, en el Príncipe Alfonso, en la Agrupación Fuerte, en la barriada de la playa Benítez, en la calle Chile, en la barriada Virgen de la Luz, en la barriada España, en Fajardo Martínez y en la calle alcalde Joaquín García de la Torre.

