El patito feo del ladrillo en Málaga: los promotores privados vuelven a olvidar la vivienda de protección oficial

La vivienda de protección oficial (VPO) vuelve a ser el patito feo del sector inmobiliario en la provincia de Málaga.

Así lo demuestran los datos de viviendas visadas en el tercer trimestre del año, dados a conocer este martes por el Colegio de Arquitectos de Málaga.

De acuerdo con este balance, entre los meses de julio y septiembre fueron autorizadas 1.804 nuevas unidades. Esto supone una caída del 16,4% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se dio luz verde a 2.158 casas.

Ni una sola de estas promociones privadas es de VPO. "Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y adaptar las políticas urbanísticas para garantizar una oferta de vivienda sostenible y accesible para todos los ciudadanos", ha afirmado la decana de los arquitectos malagueños, Susana Gómez de Lara.

Gómez de Lara ha recordado que la vivienda continúa siendo la principal preocupación de la sociedad. Y ha aludido al informe Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España, publicado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) en septiembre, en el que se pone de relieve la necesidad de un Pacto de Estado para abordar la crisis habitacional actual y prevenir futuras crisis.

Entre las medidas propuestas, destaca la agilización de los trámites administrativos, la importancia de aumentar el parque de vivienda protegida y libre, así como reducir los precios tanto en venta como en alquiler, limitando, entre otras cosas, la vivienda turística.

Profundizando en los datos de visados del tercer trimestre, en el apartado de vivienda libre unifamiliar, se contabilizaron 179 proyectos con un total de 230 unidades. El presupuesto de ejecución supera los 66 millones de euros. Destacan los municipios de Málaga (38 viviendas), Mijas (37), Fuengirola (29) y Marbella (20).

En lo que respecta a la vivienda libre plurifamiliar, en el tercer trimestre se visaron 54 proyectos con 1.574 unidades y una inversión que supera los 208 millones.

Los municipios con mayor número de viviendas proyectadas son Málaga (503), Mijas (240), Manilva (196), Estepona (194) y Fuengirola (176). Como ya es habitual, la actividad se mantiene concentrada en la costa, mientras que el interior sigue sin apenas incorporaciones de nueva obra.

Viviendas terminadas

Entre julio y septiembre se terminaron 1.500 viviendas, un 25,9% menos que el año pasado (2.024). La mayoría de ellas corresponden a proyectos desarrollados en el litoral malagueño.

En el ámbito de la vivienda unifamiliar libre se cerraron 118 proyectos que incluyen 228 unidades, con una inversión superior a 48,5 millones de euros. Por su parte, la vivienda plurifamiliar libre registró 51 promociones terminadas, con 1.272 unidades y un presupuesto conjunto cercano a los 202,5 millones de euros.

Al igual que en el caso de los proyectos visados, no se finalizaron promociones de vivienda protegida durante el trimestre.

Rehabilitación

Durante el tercer trimestre del año se finalizaron 118 proyectos de reforma parcial, que generaron un total de 53 nuevas viviendas: 9 unifamiliares y 44 plurifamiliares. Málaga capital fue el municipio con mayor número de unidades generadas, con 19.

En cuanto a las reformas visadas, se prevé la creación de 142 nuevas viviendas: 14 unifamiliares y 128 plurifamiliares. Málaga vuelve a liderar este apartado con 48 unidades previstas, seguida por Benalmádena (16) y Torremolinos (14).

También se visaron nueve proyectos de reforma integral, seis en viviendas unifamiliares y tres en plurifamiliares, que generarán una nueva unidad. Además, se autorizaron cuatro intervenciones de envolvente térmica, en municipios como Málaga, Marbella y Cártama.