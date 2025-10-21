4 detenciones en Alhaurín de la Torre y El Sexmo: el balance de la Operación Roble contra el narcotráfico en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Operación Roble contra el narcotráfico en Málaga ha resultado en 15 detenciones, incluyendo cuatro en Málaga, y la incautación de 1.120 kg de hachís, 120 gramos de cocaína, y 11 vehículos de lujo. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Ceuta, junto con las UDYCO de Málaga y La Línea, ha realizado registros en Ceuta, Málaga y La Línea de la Concepción. El modus operandi de la organización incluía ocultar la droga en almacenes estratégicos y transportarla en vehículos y embarcaciones, utilizando medidas de seguridad para evitar la detección policial. La investigación comenzó en agosto de 2024 tras la aprehensión de drogas en Ceuta, y se mantiene abierta con la posibilidad de más detenciones en el futuro.

Agentes de Policía Nacional han llevado a cabo a primera hora de este martes un dispositivo policial simultáneo en Málaga, Ceuta y La Línea de la Concepción contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, con un resultado de 15 detenidos (cuatro de ellos en Málaga), 1.120 kilogramos de hachís, 120 gramos de cocaína, una plantación de marihuana, 50.070 euros en metálico, material electrónico, 11 vehículos de lujo y seis motocicletas.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Ceuta, junto con la colaboración de las UDYCO de Málaga y de La Línea (Cádiz). En total, se han realizado once registros en Ceuta, cuatro en Málaga y uno en La Línea de la Concepción.

En Málaga, concretamente, los registros se han practicado en El Sexmo y en Alhaurín de la Torre. En esta última localidad se han producido tres registros en total. Así, las fuentes consultadas han explicado que no se descarta que se mantenga el goteo de arrestos.

Según han informado desde la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, los recursos operativos utilizados este martes por la mañana para las entradas y registros han salido del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, Medios Aéreos y numerosos funcionarios adscritos a las Brigadas Provinciales de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana.

La investigación, que se enmarca en la Operación Roble, se inició en agosto del pasado año 2024, cuando se produjo la aprehensión de sustancia estupefaciente en la ciudad de Ceuta, la cual previamente había sido preparada y ocultada en vehículos con doble fondo para burlar los controles establecidos en el puerto.

Por todo ello, se incoaron diligencias en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ceuta, declarándose el secreto de las actuaciones y realizándose una exhaustiva investigación, según han informado fuentes policiales.

El modus operandi utilizado por la organización era el siguiente: una vez recibida la droga en Ceuta, era ocultada en diversos almacenes con los que contaba el grupo investigado, los cuales estaban ubicados en zonas estratégicas con difícil acceso y vigilancia para evitar la presencia policial.

Allí se preparaba correctamente mediante su empaquetamiento hermético y su colocación en distintos vehículos y embarcaciones para su transporte.

La organización criminal, además, empleaba grandes medidas de seguridad para la comisión de los ilícitos, que dificultaban la labor policial de investigación, teniendo sus miembros una distribución de roles muy definida, así como un férreo hermetismo de sus partícipes. Este entramado contaba con diversos vehículos y embarcaciones con las que transportar la droga hasta la península, donde contaban con diversos almacenes para su guarda.

Previamente a las detenciones llevadas a cabo este martes, se realizaron distintas intervenciones en el marco de la operación que se saldaron con la detención de otras nueve personas, actualmente en prisión preventiva. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.