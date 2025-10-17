Estas son las empresas que construirán el Nuevo Hospital de Málaga: 449 millones, torres de 15 plantas y 815 habitaciones

La Junta de Andalucía acaba de elegir a las empresas que se encargarán de construir el Nuevo Hospital de Málaga. Y, como era previsible tras conocer la valoración de la mesa de contratación, la ejecución del gigantesco complejo, con cuatro torres de 15 plantas (12 de ellas sobre tierra) corresponderá a la unión temporal compuesta por OHLA, Sando y Vialterra Infraestructura.

Con diferencia, la proposición presentada por estas firmas es la que mejor nota recibe, con 95,42 puntos, muy por delante de los 78,93 puntos de la propuesta de Dragados, Sacyr y Verosa Proyectos y Servicios, y los 78,58 de la UTE compuesta por Ferrovial, FCC Construcción, Heliopol y Guamar.

Tomando como referencia la propuesta finalmente seleccionada, el coste de materialización de la fase hospitalaria y del edificio de aparcamientos alcanzará los 449.059.710,79 euros (sin IVA), unos 50 millones menos que el valor de licitación inicial.

Entre las principales aportaciones de la oferta de OHLA, Sando y Vialterra se encuentra que prevé que en los momentos pico de la construcción del aparcamiento habrá 200 operarios de media, cifra que se dispara hasta los 650 trabajadores de manera simultánea en la fase del complejo hospitalario.

Todo ello obliga a una organización exhaustiva de espacios diferenciados para personal técnico, operarios y servicios hospitalarios.

Otra medida contemplada pasa por establecer dos turnos de acceso a la obra y uso de las zonas higiénicas (7:00 y 7:30), buscando con ello reducir el tráfico a la hora de llegada de personal y la afectación sobre el entorno directo en las horas de mayor congestión.

El plan de estas empresas pasa por construir de manera directa componentes industrializados en naves cercanas, con el objeto de agilizar la obra y elevar los estándares de calidad. Esto, además, permitirá limitar los acopios en la parcela.

Organización por fases

El análisis técnico pone en valor la organización por fases realizada por esta unión de empresas. De acuerdo con la misma, la fase del aparcamiento (15 meses) se organiza en una primera etapa, la del aparcamiento provisional (2 meses) y la del edificio aparcamiento (13 meses). Su ejecución se hará con doble turno de trabajo (15 horas efectivas).

Por otro lado, la fase 2, correspondiente al complejo hospitalario propiamente (60 meses), está planificada en tres líneas de producción simultáneas: torres de hospitalización A y B y bloque quirúrgico C.

Es de reseñar que la propuesta plantea un mayor número de grúas torre que lo establecido en el proyecto. El mismo establecía 3 y 6 grúas para las fases 1 y 2, respectivamente. El licitador propone 4 y 9, respectivamente, así como medios auxiliares adicionales (andamios eléctricos, silos, montacargas, sistemas de apuntalamiento y cimbras).

Además, la UTE ha diseñado una coordinación avanzada con los hospitales colindantes, el Ayuntamiento y las obras del Metro, estableciendo planes activos de señalización, acceso escalonado del personal, y encuentros mensuales con las direcciones de los centros asistenciales para ajustar acciones preventivas y consensuar soluciones urbanas.

Características del complejo hospitalario

El nuevo edificio incluirá 815 habitaciones, un bloque quirúrgico con 48 quirófanos, 80 camas de UCI, una gran área de consultas externas con 158 salas, espacios de docencia y una zona de urgencias equipada con más de 90 puntos de atención.

Se trata de un diseño orientado a la humanización y el confort del paciente, apostando además por la eficiencia energética y la sostenibilidad.

El aparcamiento provisional estará abierto a lo largo de 2026, el primer parking en 2027 y el segundo en 2032.

La explotación comercial de las plazas de aparcamiento será asumida por la adjudicataria durante 16 años y 9 meses.

El cronograma previsto por la Junta presenta unas necesidades presupuestarias que se distribuirán a lo largo de varios años.

En cuanto al plazo de desarrollo de los trabajos de todo el complejo, se habla de 75 meses. De este intervalo, 15 meses se vinculan al edificio de aparcamiento (Fase 1) y 60 meses para la ejecución del Hospital (Fase2).

La fórmula elegida por el Gobierno autonómico es la de modelo mixto, que incluye la construcción del Nuevo Hospital, por un lado, y la concesión demanial para la ejecución y posterior explotación de un gran edificio de aparcamientos, así como de las plantas sótano del complejo hospitalario, también destinadas a parking.