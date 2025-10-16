‘El espíritu del Caminito’: el documental que celebra 10 años del renacer del Caminito del Rey en Málaga

El preestreno institucional del documental El espíritu del Caminito se ha celebrado este jueves en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga.

La producción, dirigida por Ángel Tirado, ha sido elaborada por Andalucía Digital Multimedia con la participación de Canal Sur Radio y Televisión y el respaldo de la Diputación provincial, Turismo y Planificación Costa del Sol y Caminito del Rey.

El largometraje, de 55 minutos de duración, repasa la evolución de este enclave desde las primeras obras en 1901 hasta su restauración en 2015. Testimonios vecinales, imágenes inéditas y recreaciones animadas reconstruyen una historia marcada por el esfuerzo compartido.

Durante el acto, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, subrayó que “lo que parecía imposible se hizo realidad gracias al entendimiento y la colaboración institucional”. Destacó además que el filme simboliza el espíritu de cooperación que hizo posible el proyecto y que aún perdura.

La proyección reunió a autoridades autonómicas y locales, entre ellas el consejero de Turismo, Arturo Bernal, alcaldes del entorno, el director general de RTVA, Juande Mellado, y parte del equipo creativo.

Salado recalcó que el Caminito del Rey se ha consolidado como motor de desarrollo y empleo para la comarca, con tres millones de visitantes desde su reapertura, 685 puestos de trabajo creados y un impacto económico que en 2024 alcanzó los 64 millones de euros.

Los datos reflejan también un impulso demográfico y empresarial: las plazas de alojamiento se duplicaron, las afiliaciones a la Seguridad Social crecieron un 15,6% y el paro se redujo un 11%.

El presidente provincial evocó el carácter ejemplar del proyecto por su respeto ambiental y generó un reconocimiento a quienes lo impulsaron, incluidos Elías Bendodo, los alcaldes de los municipios implicados, el arquitecto Luis Machuca y las empresas Sando y Hermanos Campano.

Recordó igualmente a Ignacio Mena y Juan Ramón Casero, figuras clave para que la obra se hiciera realidad.

El espíritu del Caminito, explicó Salado, plasma “un lugar con alma” donde naturaleza y ser humano se encuentran. Tirado, su director, resumió el mensaje central: “no solo es un documental sobre un lugar, es una celebración de las historias humanas que lo hacen eterno”.