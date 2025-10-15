Este es el vídeo con el que el Colegio de Abogados de Málaga arranca su 250 aniversario

El Colegio de Abogados de Málaga ha iniciado los actos conmemorativos de su 250 aniversario con la presentación de la imagen oficial de la efeméride en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento.

El encuentro ha sido presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la decana de la corporación, Flor Carrasco, quienes destacaron la relevancia histórica de la institución para la vida jurídica y social de la ciudad.

Bajo el lema “Orgullo de abogacía malagueña”, el Colegio afronta un año de homenajes, actividades académicas, encuentros culturales y actos festivos abiertos a toda la comunidad colegial.

El origen de la entidad se remonta al 9 de octubre de 1776, cuando varios letrados se reunieron en la sacristía de los Santos Mártires Ciriaco y Paula con el propósito de constituir formalmente el Colegio.

La nueva imagen conmemorativa, inspirada en el corazón de Santa Teresa de Jesús, patrona de la institución, simboliza una abogacía unida, con raíces firmes y visión de futuro.

Durante la celebración se destacó el compromiso del Colegio como motor cultural, espacio de ética profesional y garantía de defensa para la ciudadanía, más allá de su función representativa.

El acto concluyó con la proyección de un vídeo conmemorativo, dirigido por la diputada de Cultura, Lucía Alcalá Nogueras, con textos y narración del vicedecano, Gregorio Martínez Tello, que recorre los orígenes de la entidad en aquel templo histórico del centro malagueño.