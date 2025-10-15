El joven fallecido al quedar sepultado en una obra de Alcaucín es vecino de Arenas: han decretado tres días de luto

El obrero fallecido en una obra en Alcaucín este miércoles es un vecino de Arenas que tenía solo 25 años. Su localidad ha decretado tres días de luto oficial ante este trágico suceso.

El joven estaba trabajando en la obra de una vivienda de Alcaucín, cuando a eso de las once de la mañana ha quedado accidentalmente sepultado bajo la arena, en el interior de una zanja de tres metros. Los bomberos han tenido que realizar una maniobra muy complicada para recuperar su cadáver, que había quedado en una zona de muy difícil acceso, con el riesgo de nuevo desprendimiento que esto conllevaba. La operación les ha llevado casi cinco horas.

Tras tener constancia de los hechos, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha trasladado a todos los operativos, desde los sanitarios hasta la Guardia Civil y la Policía Local y los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. El alertante apuntaba que el hombre estaba trabajando en la obra de una casa cuando le había caído una montaña de tierra encima. Hasta el lugar se han trasladado todos los operativos, desde los sanitarios hasta la Guardia Civil y la Policía Local y los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. Pepito, el joven fallecido en Jimera de Líbar tras caerle la carga encima: raíces sevillanas y padre de familia Así, también ha acudido un equipo de Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales para evaluar si se trata efectivamente de un accidente laboral o no y las condiciones en las que se encontraba trabajando la víctima mortal, de la que no han trascendido datos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Arenas, el luto oficial entrará en vigor a las 18:00 horas del día de hoy y se extenderá hasta el sábado 18 a las 18:00 horas. Durante este tiempo, las banderas de los edificios municipales permanecerán a media asta por tan triste pérdida para el pueblo de Arenas, y se suspenden todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Arenas.

Ante este terrible suceso, desde la Corporación Municipal han trasladado sus más sinceras condolencias a todos los familiares y amigos del fallecido, trasladando "su apoyo y cariño"