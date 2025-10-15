El joven fallecido al quedar sepultado en una obra de Alcaucín es vecino de Arenas: han decretado tres días de luto
La víctima mortal tenía 25 años y era obrero. Los hechos han ocurrido este miércoles sobre las once de la mañana en una vivienda de la localidad malagueña.
Tras tener constancia de los hechos, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha trasladado a todos los operativos, desde los sanitarios hasta la Guardia Civil y la Policía Local y los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. El alertante apuntaba que el hombre estaba trabajando en la obra de una casa cuando le había caído una montaña de tierra encima. Hasta el lugar se han trasladado todos los operativos, desde los sanitarios hasta la Guardia Civil y la Policía Local y los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.
Así, también ha acudido un equipo de Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales para evaluar si se trata efectivamente de un accidente laboral o no y las condiciones en las que se encontraba trabajando la víctima mortal, de la que no han trascendido datos.