La Aemet avisa de lluvias en Málaga a partir de este día: habrá varios municipios afectados

Una imagen de Málaga este jueves durante una intensa tormenta. A. Rosado

Las lluvias regresan a la provincia de Málaga. Esta vez lo harán debido al paso de una vaguada en altura que puede dejar precipitaciones en algunos puntos del litoral y del interior de la provincia a partir del jueves.

La inestabilidad se podría mantener el viernes, pero de cara al fin de semana las nubes desaparecerán y las temperaturas subirán hasta valores nada habituales para esta época del año.

El jueves, algunos puntos de la provincia de Málaga amanecerán con los cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia. Entre las localidades que presentan una mayor probabilidad de lluvia están Torremolinos, Benalmádena, Mijas y Fuengirola en el litoral con un 85%.

Ya en el interior, por el Valle del Guadalhorce, se encuentra Alhaurín el Grande con el 90% de probabilidad, Cártama al 85% y Coín y Álora al 80%. En Málaga capital la probabilidad de lluvia es del 75%.

Ya para el viernes, la probabilidad de lluvia se mantiene en estos municipios, pero es menor. En el caso de la capital cae hasta el 35%, al igual que en Torremolinos. En Benalmádena, Mijas y Fuengirola se sitúa entre el 50% y el 55%.

Por otro lado, en Cártama, Coín, Álora y Alhaurín el Grande la posibilidad de que llueva durante la primera mitad del día, es decir, entre las 00.00 horas y las 12.00 horas es del 50%.

Cierto es que pese a estas probabilidades, según los datos de la Aemet, no se prevén registrar precipitaciones abundantes durante el jueves y el viernes.

En cuanto a las temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología estima que los termómetros de la provincia durante estos dos días marcarán como mínimo unos 18 grados y como máximo 26.