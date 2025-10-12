La Guardia Civil celebra el acto central de conmemoración del Día del Pilar en Cártama: "Rectitud, integridad y lealtad"

La Guardia Civil ha conmemorado este domingo, 12 de octubre, el día de su patrona, la Virgen del Pilar, con un acto central celebrado en el municipio malagueño de Cártama. La cita ha estado presidida por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, acompañado por el alcalde del municipio, Jorge Gallardo, el coronel jefe de la Comandancia de Málaga, Roberto Blanes, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, así como otras autoridades civiles y militares.

Durante su intervención, Javier Salas ha destacado el valor de los casi 2.400 efectivos que integran la Guardia Civil en la provincia, “casi 300 más que hace siete años”, y ha alabado su “alto grado de compromiso como servidores públicos, siempre regidos por el principio de rectitud, integridad y lealtad”.

El representante del Gobierno en la provincia ha puesto en valor el incremento de la plantilla en los últimos años “gracias a una política expansiva de ofertas de empleo público”, así como las inversiones en infraestructuras que han permitido la mejora de acuartelamientos como los de Montejaque y Benaoján, la construcción del nuevo cuartel del Puerto de Málaga y las obras del futuro cuartel de Cártama, que se prevé sea una realidad en 2025.

Salas ha recordado que la Guardia Civil es “una de las instituciones mejor valoradas de nuestro país” y ha atribuido este reconocimiento social a la “vocación de servicio público y de entrega a la ciudadanía” de sus integrantes.

El subdelegado también ha querido mostrar su “orgullo y gratitud” hacia la labor diaria de los agentes en la provincia de Málaga: “Orgullo por el trabajo conjunto que realizamos cada día, y gratitud por el espíritu de sacrificio constante para hacer de esta provincia un lugar cada día mejor”.

Acto de la Guardia Civil en Cártama.

Asimismo, Salas ha felicitado al coronel Roberto Blanes, a los mandos y a todo el personal del cuerpo “por su desempeño y esfuerzo al servicio de la ciudadanía, incluso asumiendo riesgos para su propia vida”.

El acto ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Cártama, que durante las últimas semanas ha acogido diferentes actividades organizadas por la Guardia Civil con motivo de la festividad de su patrona. El subdelegado ha agradecido al alcalde, Jorge Gallardo, y al consistorio la “disposición y el respaldo” para la celebración de esta conmemoración en el municipio.