La Guardia Civil celebra el acto central de conmemoración del Día del Pilar en Cártama: "Rectitud, integridad y lealtad"
El subdelegado del Gobierno ha destacado el valor de los casi 2.400 efectivos que integran la Guardia Civil en la provincia, "casi 300 más que hace siete años".
Durante su intervención, Javier Salas ha destacado el valor de los casi 2.400 efectivos que integran la Guardia Civil en la provincia, “casi 300 más que hace siete años”, y ha alabado su “alto grado de compromiso como servidores públicos, siempre regidos por el principio de rectitud, integridad y lealtad”.
El representante del Gobierno en la provincia ha puesto en valor el incremento de la plantilla en los últimos años “gracias a una política expansiva de ofertas de empleo público”, así como las inversiones en infraestructuras que han permitido la mejora de acuartelamientos como los de Montejaque y Benaoján, la construcción del nuevo cuartel del Puerto de Málaga y las obras del futuro cuartel de Cártama, que se prevé sea una realidad en 2025.
Salas ha recordado que la Guardia Civil es “una de las instituciones mejor valoradas de nuestro país” y ha atribuido este reconocimiento social a la “vocación de servicio público y de entrega a la ciudadanía” de sus integrantes.
El subdelegado también ha querido mostrar su “orgullo y gratitud” hacia la labor diaria de los agentes en la provincia de Málaga: “Orgullo por el trabajo conjunto que realizamos cada día, y gratitud por el espíritu de sacrificio constante para hacer de esta provincia un lugar cada día mejor”.
Asimismo, Salas ha felicitado al coronel Roberto Blanes, a los mandos y a todo el personal del cuerpo “por su desempeño y esfuerzo al servicio de la ciudadanía, incluso asumiendo riesgos para su propia vida”.
El acto ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Cártama, que durante las últimas semanas ha acogido diferentes actividades organizadas por la Guardia Civil con motivo de la festividad de su patrona. El subdelegado ha agradecido al alcalde, Jorge Gallardo, y al consistorio la “disposición y el respaldo” para la celebración de esta conmemoración en el municipio.