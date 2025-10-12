Frustran el intento de una 'mula' de introducir 500 pastillas de anabolizantes y coca en la cárcel de Archidona (Málaga)
El preso, internado por un delito de robo con violencia y otro contra la salud pública, volvió de un permiso penitenciario con la droga en el ano.
Los funcionarios de prisiones del Centro Penitenciario Málaga II, más conocida como la cárcel de Archidona, han frustrado un intento de entrada de droga a la prisión.
Una mula -persona utilizada para mover droga de un lado a otro- trató de acceder al centro con 500 pastillas de anabolizantes, 20 gramos de crack y 15 de cocaína, tras un permiso penitenciario.
El reo se encuentra en la prisión de Archidona por una condena tras un delito de robo con violencia y otro contra la salud pública, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de máxima solvencia. Los funcionarios tenían el ojo puesto en el preso tras su regreso a la cárcel.
El preso pertenece al módulo 1 de la prisión. Al regresar del permiso, el pasado 6 de octubre, los funcionarios le practicaron una radiografía en la que se le detectaron varios preservativos inflados e introducidos en el ano.
Desde el sindicato de funcionarios de prisiones mayoritario, Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm) indican que esta interceptación "ha salvado muchas vidas" y ha impedido el tráfico de drogas en la cárcel.
En este sentido, fuentes de Tampm solicitan que su profesión se considere "de riesgo" y ponen el grito en el cielo al "no haber ningún principio de autoridad".
EL ESPAÑOL tuvo acceso a una resolución de Transparencia relativa a 2024, donde se hallan las agresiones a los funcionarios de prisiones.
En cuanto a la cárcel de Málaga II, las "agresiones leves con lesiones" se situaron en dos, mientras que aquellas que fueron "sin lesiones" subieron hasta las cinco.