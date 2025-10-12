Frustran el intento de una 'mula' de introducir 500 pastillas de anabolizantes y coca en la cárcel de Archidona (Málaga)

El alijo de anabolizantes, coca y crack incautado. E. E.

Los funcionarios de prisiones del Centro Penitenciario Málaga II, más conocida como la cárcel de Archidona, han frustrado un intento de entrada de droga a la prisión.

Una mula -persona utilizada para mover droga de un lado a otro- trató de acceder al centro con 500 pastillas de anabolizantes, 20 gramos de crack y 15 de cocaína, tras un permiso penitenciario.

El reo se encuentra en la prisión de Archidona por una condena tras un delito de robo con violencia y otro contra la salud pública, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de máxima solvencia. Los funcionarios tenían el ojo puesto en el preso tras su regreso a la cárcel.

El preso pertenece al módulo 1 de la prisión. Al regresar del permiso, el pasado 6 de octubre, los funcionarios le practicaron una radiografía en la que se le detectaron varios preservativos inflados e introducidos en el ano.

Desde el sindicato de funcionarios de prisiones mayoritario, Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm) indican que esta interceptación "ha salvado muchas vidas" y ha impedido el tráfico de drogas en la cárcel.

La cocaína incautada. E. E.

En este sentido, fuentes de Tampm solicitan que su profesión se considere "de riesgo" y ponen el grito en el cielo al "no haber ningún principio de autoridad".

EL ESPAÑOL tuvo acceso a una resolución de Transparencia relativa a 2024, donde se hallan las agresiones a los funcionarios de prisiones.

En cuanto a la cárcel de Málaga II, las "agresiones leves con lesiones" se situaron en dos, mientras que aquellas que fueron "sin lesiones" subieron hasta las cinco.