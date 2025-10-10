Choque brutal en Villanueva del Rosario (Málaga): los bomberos rescatan a un conductor atrapado en su coche

Imagen del estado en el que ha quedado el turismo accidentado. Consorcio de Bomberos de Málaga

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Archidona, Colmenar y Antequera han rescatado en la tarde de este viernes al conductor de un turismo que había chocado contra un camión.

De acuerdo con los datos aportados por este ente, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, el siniestro ha ocurrido en la carretera MA-224, en Villanueva del Rosario.

Los operarios desplazados al lugar de los hechos han inmovilizado y excarcelado al conductor para su traslado hasta la ambulancia, colaborando bajo las instrucciones de los servicios sanitarios.

Posteriormente, han procedido a estabilizar el vehículo implicado y han realizado labores de limpieza de la calzada.