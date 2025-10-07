Este es el pueblo de Málaga donde más sube el alquiler: uno de los más bonitos de España y donde se curó Julio César

¿Vivir en el pueblo que vio nacer a Blas Infante, el padre de la patria andaluza? ¿Tener la posibilidad de residir en uno de los pueblos más hermosos y bonitos de toda España? Es posible, pero cada vez más caro.

Los últimos datos publicados por el portal Idealista, con los valores del precio del alquiler actualizados al pasado mes de septiembre, han convertido a Casares en la localidad donde más se ha disparado el precio del arrendamiento el último año.

En concreto, un 30,2%, por delante de otra turística y popular plaza de la Costa del Sol malagueña, Nerja, donde el metro cuadrado en alquiler costaba el mes pasado un 29,2% más que el mismo mes de 2024.

En términos absolutos, en Casares alquilar una casa cuesta, de media, 15,5 euros el metro cuadrado. Esto, extrapolado a un piso de 80 metros, supone una carga mensual de 1.240 euros.

Son 672 euros más que hace cinco años. Una cifra que da buena muestra del espectacular crecimiento que han tenido los precios en este lustro.

Baños romanos de la Hedionda, en Casares. Diputación de Málaga

Casares suele formar parte de la lista de pueblos más bonitos de España que elabora National Geographic. La revista internacional destaca entre sus características el color blanco que marca las fachadas de sus construcciones, al tiempo que ofrece al visitante una mezcla de historia, cultura y belleza natural que lo convierten en una parada obligatoria.

Su historia se remonta a hace más de 100.000 años, comenzando con comunidades de cazadores-recolectores en la Sierra de la Utrera.

En Casares se han asentado poblaciones romanas, visigodas y musulmanas. Y es que el municipio se convirtió en una fortaleza importante en el siglo XII, controlando rutas hacia Ronda, mientras que en el siglo XIV, fue una frontera clave con los reinos castellanos.

Uno de sus grandes atractivos son los Baños de la Hedionda, un balneario romano ubicado en el valle del río Manilva. El lugar es famoso por sus aguas sulfurosas, ya que se cree que tienen propiedades curativas.

Se afirma que en el año 61 a. C., Julio César, de quien se deriva el nombre de la ciudad, utilizó los famosos baños de la Hedionda para curarse con sus aguas sulfurosas de la enfermedad hepática que padecía.