Vivir de alquiler en la provincia de Málaga, un lujo: el precio medio de un piso de 80 metros roza los 1.330 euros

El precio del alquiler en la provincia de Málaga sigue creciendo por encima del 10% de media. Los últimos datos publicados por el portal idealista, que mes tras mes actualiza el valor de los arrendamientos, constatan que la evolución alcista sigue sin freno.

Tomando como referencia los precios del pasado mes de septiembre, el precio medio en la provincia malagueña era de 16,6 euros el metro cuadrado, un 11,6% por encima que el mismo mes de 2024. Bien es cierto que se aprecia un leve descenso respecto a julio.

Aplicando este valor, un piso de 80 metros cuadrados obliga a un desembolso de 1.328 euros al mes. Una cifra en las antípodas de los 528 euros de media que se llegaban a pedir por un inmueble de las mismas dimensiones hace cinco años.

Málaga sigue siendo el territorio en el que el esfuerzo económico de alquilar es mayor en toda Andalucía.

Y muestra de ello es que las provincias más próximas son Sevilla, con un precio medio de 11,7 euros el metro, y Cádiz, con 10,1 euros el metro.

Esto implica que en la provincia sevillana cualquier interesado en alquilar tendrá que pagar, de media, 936 euros. Son casi 400 euros menos que en Málaga.

La diferencia es aún mayor en Cádiz. En su caso, el precio medio de un piso de 80 metros es de 808 euros. Son 520 euros menos que en Málaga.

¿Y si establecemos la comparativa con la provincia andaluza donde más económico es alquilar? Ese privilegio le corresponde a Jaén, donde el valor medio, según Idealista, era de 6,5 euros el metro cuadrado el pasado mes de septiembre.

Esto supone que una vivienda de 80 metros sale por 520 euros. O lo que es lo mismo, 808 euros menos que en Málaga.

Atendiendo a los datos por municipios, la localidad en la que más caro es alquilar es Benahavís, en Málaga, con 20,2 euros el metro, seguida de Marbella, con 20 euros. Son parámetros que las igualan a Madrid capital, donde la renta media es de 22,7 euros. En Barcelona ciudad el precio se dispara hasta los 24 euros de media.