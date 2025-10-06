Descubren en la Sierra de las Nieves el mayor sistema subterráneo de Andalucía: "Es el resultado de 30 años de estudio"

El Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (GES de la SEM) ha logrado un hito histórico: conectar la Sima del Nevero (TO-39) con la Sima del Aire (TO-61), ambas enclavadas en el corazón del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

El hallazgo, confirmado el pasado 26 de septiembre, da origen al Complejo Nevero-Aire, una red subterránea que alcanza 26.445 metros de galerías y un desnivel máximo de -955 metros, cifras que lo coronan como el sistema subterráneo más grande de Andalucía y uno de los más extensos de España.

Según ha informado la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, esta conexión culmina más de tres décadas de investigación y exploraciones lideradas por el GES y en las que han participado decenas de espeleólogos y grupos colaboradores de toda España.

En los últimos años, los esfuerzos se centraron en revisar y topografiar con precisión las poligonales principales de ambas cavidades, lo que permitió detectar la posible interconexión que ahora se confirma.

La Dirección del Parque Nacional Sierra de las Nieves ha sido informada del hallazgo y recuerda que toda actividad espeleológica dentro del parque requiere autorización previa, en cumplimiento de la normativa de protección del espacio natural. La práctica regulada garantiza la seguridad de las personas y la conservación de los ecosistemas subterráneos, esenciales para la biodiversidad del macizo kárstico.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán (Málaga), José Miguel Marín, ha destacado la trascendencia del hallazgo, subrayando que "la investigación y el descubrimiento científico son parte del alma de nuestro territorio. La Sierra de las Nieves esconde un patrimonio natural excepcional, y este logro refuerza la importancia de protegerlo y difundirlo con orgullo y responsabilidad".

Imagen de la cavidad.

El Complejo Nevero-Aire se integra además con la Cueva del Agua (TO-36) y podría alcanzar en el futuro más de 50 kilómetros de galerías, si se logran nuevas conexiones con otras simas del entorno. Este potencial sitúa a la Sierra de las Nieves en el mapa de los grandes sistemas subterráneos de Europa.

El GES de la SEM ha expresado su agradecimiento a todas las personas y entidades que han colaborado en tres décadas de trabajo continuo, así como al Parque Nacional por su cooperación y apoyo técnico.

Desde la Mancomunidad de Municipios se valora este descubrimiento como un nuevo motivo de orgullo para la comarca y un reconocimiento a quienes dedican su esfuerzo al conocimiento y la conservación del territorio.

"La Sierra de las Nieves no solo es belleza en superficie: es también profundidad, historia geológica y compromiso con la ciencia. Cada descubrimiento refuerza la conexión entre naturaleza y comunidad", concluyen desde la Mancomunidad.