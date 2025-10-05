Así es Tomás Olivo, el millonario que domina los centros comerciales de España y ahora apunta a Málaga

Tomás Olivo no sólo es uno de los hombres más ricos de España, con una fortuna estimada en 4.800 millones de dólares, según Forbes, sino que además es uno de los grandes magnates empresariales de los centros comerciales.

Murciano de nacimiento (Balsapintada, 1950), aunque vinculado estrechamente a Marbella desde hace años, Olivo es el cerebro que maneja el rumbo de General de Galerías Comerciales. Su control de la entidad es absoluto, al estar en posesión del 99,6% de su compañía.

Fundada en 1995, gestiona en la actualidad diez de los centros comerciales más importantes del país, manteniendo firme la apuesta por abrir nuevos desarrollos.

Posible sector donde Tomás Olivo se plantea construir un centro comercial en Málaga. Google Earth

Ejemplo de ello son los movimientos que el empresario empieza a dar en Málaga capital, con la vista puesta en poder allanar el camino para la construcción de un macrocentro parecido a La Cañada.

Los contactos mantenidos ya con la Gerencia de Urbanismo y con el propio alcalde, Francisco de la Torre, confirman la voluntad de Olivo por recuperar una vía de acción que ya exploró años atrás.

La parcela elegida para esta iniciativa se localiza en las proximidades del Martín Carpena y de la fábrica de Cervezas Victoria.

La condición urbanística que tiene actualmente el terreno imposibilita su desarrollo inmediato, al estar calificado en el PGOU como productivo 4. Esto cierra la puerta a su uso comercial directo y obliga a tramitar una modificación del planeamiento.

Su cartera de inmuebles incluye desde La Cañada, en Marbella, a Valdebebas, en Madrid, complejo que está llamado a convertirse en el mayor de la capital. El imperio incluye también proyectos recientes de gran envergadura, como el macrocentro Infinity de Valencia y nuevas expansiones en Cartagena, Mataró y Tarragona.

Diseño de la posible ampliación de La Cañada, en Marbella.

127 millones de beneficio neto

Olivo ha construido un modelo de gestión basado en la rentabilidad, el crecimiento sostenido y la consolidación de sus activos.

Las cuentas de General de Galerías Comerciales correspondientes a 2024 confirman la generación de 209 millones de euros en ingresos y de 127 millones de beneficio neto.

Entre sus centros más destacados figuran:

Parque Comercial La Cañada (Marbella): buque insignia del grupo y uno de los centros comerciales más rentables de España.

Centro Comercial Mediterráneo (Almería).

Centre Comercial Mataró Parc (Barcelona).

Parque Comercial Gran Plaza (Almería).

Parque Comercial Las Dunas (Cádiz).

Parque Comercial Nevada Shopping (Granada), uno de los mayores de Andalucía.

Las Terrazas Outlet y El Mirador Shopping (Gran Canaria).

Centro Comercial Dos Mares (San Javier, Murcia).

Valdebebas Shopping (Madrid): un proyecto de más de 124.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, llamado a convertirse en el mayor centro comercial de la capital.

En los últimos años, Olivo ha seguido ampliando su cartera con adquisiciones estratégicas como el macrocentro Infinity de Valencia, y prepara nuevas expansiones en Tarragona (Tarraco Centrum), Cartagena, Mataró y San Javier.

Además de su imperio en retail, es un inversor relevante en el sector financiero, siendo el segundo mayor accionista privado de Unicaja Banco, y mantiene apuestas estratégicas en el sector residencial.

Con el paso de los años, Olivo ha consolidado su posición como el gran magnate español de los centros comerciales, con una influencia creciente en el sector inmobiliario y en el desarrollo de grandes proyectos urbanos.