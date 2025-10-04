Fin a la ruta delictiva: arrestados en el polígono de Alhaurín de la Torre dos ladrones reincidentes

Dos hombres han sido detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, en un operativo conjunto entre la Policía Local y Guardia Civil desarrollado en el polígono industrial de Alhaurín de la Torre (Málaga).

El aviso inicial llegó alrededor de la 00.55 horas del pasado día 29 de septiembre, cuando la Policía Local informó, tras un aviso ciudadano, de que varias personas intentaban forzar la entrada de una nave, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, tras la inspección inicial, que no localizó a los presuntos autores, los agentes recibieron un segundo aviso señalando que las personas se encontraban todavía en la zona e intentando huir de la escena.

Posteriormente, sobre las 01.23 horas, los agentes lograron interceptar y detener a dos individuos que permanecían dentro de una nave industrial. Ambos estaban vestidos completamente de negro y portaban herramientas supuestamente destinadas a cometer el robo. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial tras ser informados de sus derechos.

Durante la actuación, los agentes también confirmaron un robo consumado en otra nave del mismo polígono, donde se localizaron efectos utilizados para cometer el delito, así como objetos sustraídos, que fueron recuperados y documentados. La Policía Local también se encargó de contactar e informar al responsable de la empresa afectada.

Tras las correspondientes consultas a las bases de datos policiales, se comprobó que los dos detenidos, de 36 y 27 años respectivamente, contaban con antecedentes por hechos similares en otros lugares de la geografía española como Gerona, Murcia o Huesca.