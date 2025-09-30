Toneladas de hachís entre muebles y melones: Málaga, clave en la operación policial contra una red internacional

Vídeo de la operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en Málaga y Cádiz.

Agentes de la Policía Nacional han intervenido más de 11 toneladas de hachís en dos operaciones desarrolladas en menos de una semana en Málaga y Algeciras (Cádiz).

Gracias a la colaboración con la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos y de sus autoridades judiciales, se pudieron detectar dos vehículos, una furgoneta y un tráiler, que desembarcaron en el Puerto de Algeciras con el estupefaciente escondido en el interior de muebles, dobles fondos y entre palés de melones.

Los operativos se saldaron con la detención de diez hombres como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas, quienes ingresaron posteriormente en prisión.

Ambas operaciones han sido tuteladas por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y del Campo de Gibraltar.

La investigación se inició el pasado mes de julio gracias a la colaboración e intercambio de información de la Policía Nacional con la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos.

Detectaron una posible organización criminal con vínculos en España y Marruecos la cual podría estar preparando un vehículo de mercancías para transportar hachís hasta nuestro país a través de los puertos de Tánger y Algeciras.

Tras las primeras comprobaciones, detectaron el día 10 de este mes en Málaga un camión con remolque frigorífico el cual había llegado a Algeciras el día anterior.

Utilizaba dos vehículos lanzadera como medida de seguridad para el acompañamiento y aseguramiento de la mercancía al poder detectar con anterioridad cualquier presencia policial.

Los investigadores descubrieron que la carga que transportaba el camión eran palés de melones y que los mismos camuflaban un total de 9.300 kilos de hachís.

Por todo ello se procedió a la intervención del camión con su remolque frigorífico y los dos turismos y se detuvo a seis personas las cuales ingresaron en prisión como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Furgoneta con hachís oculto en muebles

En una operación paralela, iniciada el pasado mes de agosto, se tuvo conocimiento de que un individuo iba a utilizar una furgoneta cargada de muebles para transportar sustancia estupefaciente desde el puerto de Tánger con destino a Algeciras.

Avanzadas las pesquisas, el día 5 de este mes los investigadores localizaron el vehículo tras desembarcar en dicho puerto, el cual finalizó su viaje en la ciudad de Málaga.

En su trayecto detectaron la presencia de un vehículo lanzadera con dos ocupantes que se utiliza como medida de seguridad para alertar de cualquier presencia o control policial en torno al desplazamiento de la droga y así buscar rutas alternativas y evitar ser detectados.

Una vez interceptada la furgoneta descubrieron que transportaba muebles en cuyo interior ocultaban la sustancia estupefaciente en fardos de arpillera y en paquetes envueltos en plástico así como en dobles fondos en el suelo de la misma.

Finalmente, la operación finalizó con la intervención de 1.825 kilos de hachís, más de 14.000 euros, cuatro vehículos, ocho teléfonos móviles y la detención de cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial, ésta decretó su inmediato ingreso en prisión.