Rafael, un paciente de cáncer de pulmón que sobrevivió gracias a un ensayo clínico: “Los médicos no sabían si lograría superarlo”

La investigación oncológica salva vidas y Rafael Santiago, paciente de cáncer de pulmón, lo ha vivido en primera persona. Tras varios años de lucha contra esta enfermedad, actualmente lleva una vida normal gracias a un ensayo clínico en el que participó desde el momento en el que le dieron el diagnóstico.

El año pasado en Málaga se diagnosticaron 1.088 nuevos casos de cáncer de pulmón, haciendo que la incidencia se situara en los 61 casos por cada 100.000 habitantes. De este total de pacientes, 3.816 eran hombres y 1.479 mujeres, según los datos del Observatorio del Cáncer.

Rafael Santiago recibió que su diagnóstico era cáncer de pulmón en estadio 4 hace cuatro años. Desde entonces ha estado "entre la vida y la muerte", llegando al día de hoy porque al principio de su enfermedad decidió formar parte de un ensayo clínico para tener más posibilidades de superar la enfermedad.

“Recibí quimio, inmunoterapia, sufrí tres neumonías y hubo momentos en los que los médicos no sabían si lograría superarlo”, aseguró Santiago mientras celebraba el Día Mundial de la Investigación en Cáncer con la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga.

Pese a todo consiguió lograrlo y todo gracias al ensayo clínico al que se inscribió desde el principio de esa enfermedad. “Gracias a esa investigación puedo decir que llevo una vida normal y acudo a mis revisiones cada dos meses”, añadió.

“Entiendo que a muchos pacientes les pueda dar miedo la palabra ‘ensayo’, pero quiero transmitir que no hay que tener ese temor”, remarcó Santiago que añadió que “gracias a esos ensayos, muchos estamos aquí, y además nuestros datos ayudan a que otros pacientes, incluso en otros países, tengan más opciones de vida”.

Además, contó que en su caso, sus resultados “se compartieron con centros de Estados Unidos y eso me hace sentir que he aportado mi granito de arena”.

Ante sus resultados hizo un llamamiento a toda la sociedad: “la investigación no puede parar. Es lo único que abre puertas cuando parece que ya no hay salida”. Asimismo, hizo hincapié en que “estoy aquí porque otros antes que yo apostaron por la ciencia, y me siento en la obligación de pedir a la sociedad que apoye y valore la investigación”.

Casos de cáncer en 2024 en Málaga

Tan solo el año pasado en Málaga se diagnosticaron 10.044 nuevos casos de cáncer y, según el Observatorio Contra el Cáncer, para 2030 estiman que en la provincia se producirán 11.813 nuevos diagnósticos de cáncer.

Los datos también revelan que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Esto se traduce en que en 2030 se espera que haya un nuevo diagnóstico cada 2 minutos. Por ello, la AECC remarca que solo gracias a la investigación se podrá superar el 70% de supervivencia en 2030.