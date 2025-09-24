Los trenes AVE parados en Andalucía empiezan a recuperar la normalidad tras quedar solucionado el fallo

Los trenes de Alta Velocidad que habían quedado parados en Andalucía empiezan a recuperar la normalidad después de que se haya solventado la incidencia técnica que les había afectado.

Así lo han confirmado desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, en las que apuntan que paulatinamente "la circulación tiende a normalizarse".

No obstante, es evidente que las circulaciones afectadas van a sufrir demoras por el tiempo que han permanecido paradas.

En concreto, en el caso de los trenes de Renfe, desde la compañía precisan que se han visto afectados por el fallo nueve trenes de Alta Velocidad Larga Distancia, con un retraso medio de 25 minutos, y tres trenes Avant, con una demora media de 35 minutos.

Adif había cortado la circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga después de que se detectase una incidencia en la señalización en la bifurcación Málaga

Desde Renfe corroboran esta información y precisaron que había dos convoyes que se encontraban detenidos a la altura de la bifurcación: el AVE Madrid-Málaga de las 17.30h y el AVE Sevilla-Madrid de las 19.33h.