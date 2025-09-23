Restablecen la circulación de los trenes de Alta Velocidad Córdoba-Málaga/Granada
Un incendio en las proximidades de la vía entre Puente Genil y Antequera Santa Ana había obligado a cortar la línea.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de informar del restablecimiento de la circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Puente Genil y Antequera Santa Ana.
El tráfico, según precisan en sus redes sociales, entre Córdoba y Málaga/Granada recupera gradualmente la normalidad.
Hay que recordar que la circulación había quedado temporalmente interrumpida por un incendio localizado en las proximidades de la vía entre Puente Genil y Antequera Santa Ana.