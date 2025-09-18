Muere un joven malagueño en el río Támesis de Londres: se dedicaba al arte y trabajaba en un museo

Un joven malagueño de 35 años ha sido localizado sin vida flotando en el río Támesis de Londres. Hasta el momento, todas las hipótesis están abiertas respecto a su fallecimiento, a falta de conocer el resultado del informe preliminar de la autopsia.

El hallazgo se produjo este martes 16 de septiembre. La policía británica ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la muerte. Su familia, conocida en Málaga, se ha trasladado a Londres para agilizar los trámites para repatriar su cuerpo.

Al parecer, el malagueño llevaba años trabajando en Londres. Concretamente en Somerset House, como supervisor de la experiencia del visitante. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Málaga y ha dedicado su vida a las exposiciones artísticas y al mundo de la cultura.