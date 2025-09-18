El Gobierno de España destinará 1.500 millones a la ampliación del Aeropuerto de Málaga en el DORA 2027-2031

Imagen de archivo de un avión de la compañía Ryanair en el aeropuerto de Málaga. Álvaro Cabrera

El ambicioso y millonario plan de ampliación del Aeropuerto de Málaga queda ya formalmente incorporado a la estrategia diseñada por el Gobierno de España.

Después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzara los primeros datos a finales del pasado mes de julio, este jueves ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que ha puesto negro sobre blanco la apuesta del Ejecutivo.

Y lo hace en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027 y 2031 diseñado para el conjunto de infraestructuras de todo el país, que estará dotado de 12.888 millones de euros.

De esta suma, unos 1.500 millones tendrán como destino el aeródromo de la Costa del Sol.

La ampliación de estas instalaciones, convertidas en una de las que más movimiento de pasajeros y mercancías tiene de toda España, consistirá, entre otros aspectos, en la adecuación del control de seguridad para instalar las máquinas que permiten no sacar líquidos ni elementos electrónicos.

A este se unirá la creación de un control de pasaportes con la superficie y prestaciones necesarias para que tenga la calidad y eficiencia necesaria y, a continuación, un dique no Schengen, paralelo a la pista nueva. También se reconfigurará el dique actual.

La nueva superficie será un 45% superior a la actual. Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014.

La previsión es que el plan sea presentado en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social.

Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.

Crecimiento exponencial

El paso adelante dado por Aena, ante la creciente reclamación social y ciudadana, permitirá responder al crecimiento exponencial que viene teniendo el aeropuerto de la Costa del Sol en los últimos años. Muestra de ello es que cerró 2024 con cerca de 25 millones de viajeros.

Entre los objetivos que se ha marcado el organismo estatal con la ampliación diseñada es que las instalaciones sean capaces de acoger hasta 36 millones de pasajeros, unos 6 millones más que actualmente. La idea es que las obras puedan iniciarse en 2028.