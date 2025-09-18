Así era el artista Gonzalo Fuentes, el malagueño fallecido en el río Támesis de Londres: creatividad a raudales

El joven fallecido en el río Támesis de Londres este lunes, 15 de septiembre, es Gonzalo Fuentes, un joven artista malagueño e hijo de un histórico del sindicato Comisiones Obreras a nivel local, Gonzalo Fuentes.

Según han informado varios medios ingleses, varias personas llamaron a emergencias alertando de que una persona, a eso de las 18.34 horas, se encontraba en el agua, cerca de Thamesmead, en Greenwich. El joven fue localizado por las autoridades aún con vida flotando a la altura del muelle Barking Riverside. Aunque fue trasladado rápidamente al hospital, murió horas después en el mismo centro.

Ahora, la policía británica ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la muerte. Todas las hipótesis están abiertas. Hasta la ciudad se han trasladado sus familiares para agilizar los trámites de repatriación de su cuerpo.

Quién era Gonzalo

El artista era natural de Tebas, tenía 34 años y llevaba desde 2019 viviendo y trabajando en Londres, una ciudad que le apasionaba. En concreto, trabajaba en Somerset House como supervisor de la experiencia de los visitantes y todo su entorno lo define como una persona de lo más creativa.

Estudió Bellas Artes en la Universidad de Málaga y máster de Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid y ha dedicado su vida a las exposiciones artísticas y al mundo de la cultura.

Según se puede leer en su web, su primera muestra individual fue expuesta en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, llamada Juegos de construcción. Para Gonzalo Fuentes, según recoge el mismo blog, "el espacio físico, los interiores arquitectónicos concretamente, constituyen el leitmotiv de su obra".

"Un tema, el de las construcciones, que ha ido acompañándole, recurrente durante toda su vida, desde la infancia, convirtiéndolo en la razón de su expresión artística canalizándolo a través de la pintura. A una idea latente tan definida, la experiencia formativa le ha permitido definir el modo técnico, reconocer la línea a seguir, y evolucionarla hasta lo deseado", expresaban en la web.

Ha participado en varias exposiciones colectivas, destacando T(RE)Silience, T(RE)Silence, T(RE)Sidence (Archivo Municipal de Málaga), Saque de puerta (Centro Arte Complutense, Madrid), El ojo efervescente (Centro Cultural Provincial de Málaga) o en la Muestra Internacional de Arte Universitario IKAS ART en Bilbao.

Gonzalo ha sido premiado y seleccionado en vida en varios concursos, como el 30 Premio BMW de Pintura, El XVII Premio Joven Complutense, la Muestra de Artes Visuales Málaga Crea, NordArt 2015, el Premio de pintura de la Universidad de Málaga o Griffin Art Prize. Ha obtenido a su vez diferentes becas como la Beca IV Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura, la II Beca Artista Residente de Postgrado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga y la Beca de Producción Cienfuegos.

En sus redes sociales, consultas por EL ESPAÑOL de Málaga, se pueden apreciar rasgos de su personalidad: viajero, amante de lo estético, sabía captar de cada pequeño instante algo especial. Compartía conciertos, instantáneas de ciudades, pero también su tiempo en Málaga.

Cuenta con cariño cómo disfrutó en 2018 de los Encuentros del Arte de Genalguacil o sus visitas al burger Cinecom de la Colonia Santa Inés. También del momento en el que vio a su padre sonreír tras la jubilación, el verano de 2024.