Segundo accidente en Riogordo en menos de 24 horas: un hombre de 53 años, evacuado al hospital

Dos graves accidentes han tenido lugar a solo unos kilómetros de distancia y en menos de 24 horas en el término municipal de Riogordo. El primer siniestro se saldó con la vida este domingo de un motorista de 41 años, en la A-356, tras chocar con un vehículo; y el segundo ha tenido lugar a las 10.10 horas de esta mañana y se ha saldado con el traslado al hospital de un hombre de 53 años.

El de esta mañana ha tenido lugar en el kilómetro 16 de la A-356. Varias llamadas han alertado al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía alertando de un brutal choque frontal entre dos turismos. Hablaban de tres heridos, aunque solo uno requirió finalmente traslado al hospital. Hasta la zona se han trasladado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, de la Guardia Civil y sanitarios del 061.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos apuntaban que no había habido heridos, aunque parece que los sanitarios habrían trasladado al herido grave antes de su llegada.