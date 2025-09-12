Pedro J. Ramírez y Francisco de la Torre debatirán en Málaga sobre la época de la Transición y la España actual

En el almuerzo del IV Foro de Educación, Innovación y Economía organizado por este diario el pasado mes de mayo en Málaga, el presidente y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, conversaron ampliamente sobre la Transición.

Fue una charla informal y privada entre ellos, recordando aquellos momentos trascendentales en la historia de España en los que ambos fueron protagonistas. Ramírez como periodista y De la Torre, entonces, como diputado por Málaga en el Congreso.

¿Por qué no organizar un coloquio para que esa interesante conversación plagada de titulares y anécdotas fuera de dominio público?

Dicho y hecho. Este próximo martes 16 de septiembre, Pedro J. Ramírez y Francisco de la Torre hablarán sobre La Transición y la España de hoy.

Será a las 17:00 en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. El aforo es reducido, por lo que solo se podrá acceder de forma presencial por invitación.

No obstante, para que nadie se pierda este histórico debate en Málaga, será retransmitido en directo por streaming a través de la web de este periódico.

Dos figuras clave

Pedro J. Ramírez era redactor de ABC tras la muerte del dictador Francisco Franco, estando en la primera línea informativa en esos primeros años de la Transición Democrática y la firma de la Constitución Española.

El 17 de junio de 1980, con solo 28 años, se convirtió en el director de periódicos más joven de España al ponerse al frente de Diario 16.

En muy poco tiempo consiguió situar a esta histórica pero decadente cabecera entre los tres periódicos más leídos del país y fue uno de los diarios que mejor cobertura realizó del fallido golpe de Estado el 23 de febrero de 1981.

Francisco de la Torre estaba aquel fatídico día en el Congreso de los Diputados. Era diputado por Málaga por el partido UCD, del que había sido presidente provincial y secretario regional andaluz.

Entró como diputado en 1977 y salió en 1982 tras la disolución del partido encabezado por Adolfo Suárez y la gran victoria del socialista Felipe González.

De la Torre tuvo un papel muy activo en el 23F ya que se hizo, como pudo, con una radio y a escondidas estuvo escuchando todo lo que pasaba en la calle y la defensa ciudadana de la democracia, animando al resto de diputados presentes en el hemiciclo.