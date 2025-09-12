Muere un hombre de 81 años en Álora (Málaga) tras un accidente con un tractor en una finca

Tragedia en la localidad malagueña de Álora. Un anciano de 81 años de edad ha muerto este viernes tras sufrir un accidente con un tractor, según han informado desde el servicio de emergencias 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido en una finca ubicada en un paraje próximo a la carretera A-343 en el kilómetro 34.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 13:30 horas, cuando un familiar de la víctima ha alertado del siniestro tras caer el vehículo a una cañada.

Al lugar de los hechos han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.