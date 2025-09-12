Ingresa en el Clínico de Málaga un hombre con varios "impactos": la Guardia Civil investiga los hechos

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Un hombre de 45 años de edad fue agredido gravemente cuando se encontraba en el interior de su coche en el municipio de Alhaurín de la Torre.

Desde el servicio de emergencias 112 Andalucía confirman que alrededor de las 21:30 del pasado lunes fue requerida una atención sanitaria debido a la agresión que había sufrido un varón.

Los primeros en acudir al lugar de los hechos fueron dos agentes de la Policía Local de Alhaurín de la Torre tras ser alertados por un testigo.

Cuando acudieron al lugar comprobaron la presencia de un varón con "varios impactos", dando parte de manera inmediata a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.

El jefe de la Policía Local, Isidro Tomé, ha confirmado estos hechos a EL ESPAÑOL de Málaga, si bien admite que no se puede confirmar si los impactos eran de bala, asunto que tendrá que dilucidar la investigación de la Guardia Civil.

Desde el 112 sí señalan que como consecuencia de las heridas, el hombre tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico de Málaga capital.

Los hechos denunciados ocurrieron a la altura de la glorieta de la carretera A-404 de Alhaurín de la Torre.

Una de las cuestiones llamativas del caso es que el vehículo en el que se encontraba la víctima fue trasladado y precintado por la Guardia Civil al aparcamiento de un supermercado cercano.

Así lo indica el jefe de la Policía Local, que constata que tiempo después el vehículo "apareció ardiendo". Al parecer, según señala, "un coche con dos individuos en su interior le prendieron fuego".

Un detalle relevante, por cuanto el incendio del vehículo en el que se produjeron los hechos ha podido eliminar buena parte de las pruebas.