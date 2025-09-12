Todos los detalles del estudio para aliviar el tráfico en la A-7 de Málaga a Rincón: siete actuaciones "a corto plazo"

En apenas tres décadas, el municipio de Rincón de la Victoria se ha convertido en una de las ciudades más pobladas del área metropolitana de Málaga: hoy supera los 50.000 habitantes censados y su población flotante es todavía mayor. Los atascos en la carretera A-7 son diarios, por lo que los ayuntamientos de ambas localidades buscan descongestionar el tráfico a través de diferentes actuaciones en siete puntos clave.

El estudio, que se ha remitido al Ministerio de Transportes para su posible ejecución, incluye mejoras "a corto plazo" para aliviar las colas que se generan en la A-7, especialmente en horas punta.

Concretamente, propone actuar en siete enlaces: El Limonar, Pedregalejo, El Palo, la Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Benagalbón y Añoreta.

La consultora Andaluza de Modelado e Ingeniería (AMEI) ha elaborado este informe técnico, que incluye un análisis de los datos de tráfico en este tramo de la A-7.

Asimismo se añade la identificación de posibles actuaciones sobre la infraestructura existente a corto plazo, un análisis cualitativo de las ventajas y debilidades de cada propuesta y una valoración estimada de las inversiones requeridas para las actuaciones seleccionadas.

Este documento ha sido presentado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación, Francisco Salado, y se incluyen actuaciones por valor de 14 millones de euros sin IVA.

Estas son las siete actuaciones que contempla el informe técnico, con nuevas estructuras en los ramales de acceso a la A-7, duplicar los carriles de salida y en algunos casos construir glorietas para ordenar mejor el tránsito de vehículos.

El Limonar: 3,7 millones de euros

Enlace de El Limonar.

En esta zona se propone rediseñar los ramales de la glorieta norte (junto a la estación de servicio) con una nueva estructura que permita una incorporación independiente a la autovía en sentido Cádiz.

Asimismo, se contempla un nuevo ramal para el acceso hacia el Limonar de los vehículos que proceden de la zona este de la A-7.

Y en la glorieta sur, se propone ejecutar sendos carriles segregados para los movimientos desde el Limonar hacia la zona este y desde la zona oeste hacia el Limonar.

El presupuesto estimado de la actuación es de 3.755.000 euros.

Pedregalejo: 3,4 millones de euros

Enlace de Pedregalejo.

En la glorieta norte se apuesta por una solución similar a la del Limonar, rediseñando los ramales con una nueva estructura. Y en la glorieta sur se plantea duplicar el número de carriles de salida de la autovía hacia Cerrado de Calderón y un crear un carril segregado para acceso a Hacienda Paredes.

La valoración económica de la actuación es de 3.430.000 euros.

El Palo: 1,7 millones de euros

Enlace de El Palo.

El informe propone crear una glorieta en la zona norte de El Palo (acceso a Pinares de San Antón) similar a la del sector sur para que los usuarios que vienen desde la zona este no tengan que ceder el paso a los que bajan de Pinares de San Antón, como ocurre ahora, evitando retenciones en la A-7.

Y en la glorieta sur, se plantea duplicar el número de carriles del ramal de salida desde el sentido oeste, modificando su rasante y también la del ramal de incorporación a la autovía hacia el este.

El presupuesto previsto para la actuación es de 1.785.000 euros.

La Cala del Moral: 2,5 millones de euros

Enlace de La Cala del Moral.

En el enlace de La Cala del Moral, se apuesta por crear un carril segregado en el ramal de salida sentido Almería, por la derecha, para los usuarios con destino al centro comercial o a las urbanizaciones situadas al sur de la MA-24.

Asimismo, se plantea un carril propio con una nueva estructura paralela a la autovía para acceder a urbanizaciones de la zona, como El Cantal y Serramar.

La inversión necesaria se estima en 2.520.000 euros.

Rincón de la Victoria: 1,3 millones de euros

Enlace a Rincón de la Victoria.

En esta zona se propone ampliar las glorietas situadas al norte y sur de la autovía con los máximos tamaños que permita el espacio disponible y ampliar las longitudes de los ramales hacia y desde Málaga y la zona oeste.

Se contempla una inversión de 1.355.000 euros.

Benagalbón: 340.000 euros

Enlace de Benagalbón.

En el nudo de Benagalbón, se plantea ampliar las longitudes de los ramales de incorporación y salida hacia y desde Málaga. Se plantea una inversión de 340.000 euros.

Añoreta: 990.000 euros

Enlace de Añoreta.

En el enlace de Añoreta se apuesta por la construcción de sendas glorietas, en ambos márgenes de la autovía y con las dimensiones que el espacio disponible permita. La valoración económica de la actuación es de 990.000 euros.

Intensidad de tráfico

El informe recoge una comparativa de la intensidad media diaria de tráfico, con unas tasas de crecimiento "muy superiores" a las existentes en otros tramos de la Red de Carreteras del Estado.

Con datos publicados por el Ministerio del periodo comprendido entre 2013 y 2023, el mayor crecimiento se produjo en la salida de la Ronda Este a la altura del nudo de El Palo, un 79% en total (un 6,7% anual), lo que se traduce en una intensidad media diaria de 95.018 vehículos (cuando en 2013 el movimiento era de 53.152 vehículos).

En la variante de Rincón, a la altura de Benagalbón, el incremento total en el mismo periodo fue de un 56%, pasando de una intensidad media diaria de 47.941 vehículos a 74.770.

En el punto situado a la altura del paso superior de la carretera de los Montes, se ha pasado de 57.973 vehículos en 2013 a 81.109 en 2023, un 40% más.

En la zona de Almayate, se ha incrementado de 34.281 vehículos a 48.243 (un 41% más).