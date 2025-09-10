Tercer incendio forestal en Málaga: bomberos del Infoca luchan contra las llamas en Almogía

Tercer incendio este miércoles en la provincia de Málaga. Medios desplegados por el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, luchan para evitar que se extienda un incendio declarado en un paraje rural del municipio de Almogía.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el propio Infoca en una publicación en su perfil en redes sociales en torno a las 18.15 horas.

Según los datos aportados, hay desplegados un helicóptero ligero, que realiza descargas en la zona; un vehículo autobomba; un grupo de bomberos forestales, y un técnico de operaciones.

A este suceso hay que sumar otros dos ocurridos en el Boquete de Zafarraya (próximo al límite con la provincia de Granada) en el municipio de Alcaucín, y en la Majadilla del Muerto, en Mijas. Estos dos últimos incendios ya han sido informados como controlados.