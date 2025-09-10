Incendio en Alcaucín (Málaga): el Plan Infoca despliega bomberos y autobombas para frenar las llamas

Los bomberos del Plan Infoca de Andalucía luchan desde primera hora de este miércoles 10 de septiembre contra las llamas en el municipio de Alcaucín.

Así lo confirman desde la cuenta oficial del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) en sus redes sociales.

Desde el ente autonómico precisan que se encuentran desplegados por la zona cinco grupos de bomberos forestales, cuatro agentes de medio ambiente y tres vehículos autobombas. Además, en cuanto ha amanecido, desde el Infoca se han añadido dos medios aéreos: un ligero y un semipesado.

Desde el Ayuntamiento de Alcaucín han agradecido públicamente la labor de los bomberos. "Arriesgando vuestras vidas para salvar las nuestras", han escrito.