La avispa asiática llega a Málaga: "Personas han muerto a causa de estos insectos"

Vives rodeado de campo, el aire que respiras es puro, despiertas con el cantar de los pájaros por la mañana. Un día ves revolotear en el bebedero de tus perros unos insectos. No son moscas, ni abejas. Son avispas, aunque son algo distintas a las que ya conocías.

Una nueva especie ha llegado a la provincia de Málaga: la avispa asiática, conocida también como vespa velutina. Hace unas dos semanas apareció en la casa de Eduardo, situada en los Pinos de Alhaurín.

Este amante de los insectos está más que acostumbrado a encontrarse 'bichos' de todo tipo y admite que no suponen molestia alguna.

Es más, asegura que esta nueva clase de avispas "no son nada agresivas". Siempre y cuando "no las molestes y no les fastidies el nido, pues no te atacan", añade.

Eduardo sabía de la existencia de otras dos especies invasoras: la oriental y la bicolor. Pero al observarlas con detalle, descubrió que no se trataba de ninguna de las dos.

Fue en ese momento cuando puso en conocimiento de la Junta de Andalucía su hallazgo. Aunque también publicó en redes sociales algunas fotografías de las avispas para cerciorarse de qué eran, cuenta. Y ahí fue cuando la Asociación de Apicultores de Málaga contactó con él.

La intención de la institución es atrapar a una de las velutinas, aprovechando que acuden en busca de agua al abrevadero que tiene Eduardo para sus perros, y marcarlas con un hilo de espumillón rosado, muy fácil de ver.

Vespa velutina.

Una vez que han conseguido atarle la cuerda entre el torso y el abdomen, la sueltan con la esperanza de que regrese al avispero y la persiguen con el objetivo de ubicar el nido y destruirlo, según explica Juan Carmona, veterinario de la Asociación de Apicultores de Málaga.

De momento, solo tienen conocimiento de la existencia de un nido. Creen que "entró con plantones de castaños que vienen de Galicia", lugar en el que residen una gran cantidad de vespas velutinas.

Sin embargo, hasta que no hallen la ubicación exacta del avispero no podrán conseguir ejemplares para comprobar "si es la misma línea genética que está en el norte de España" y así descubrir su procedencia.

Igualmente, su principal prioridad es destruirlo "porque esta especie es muy dañina", explica el veterinario. Además, añade que la velutina lleva 20 años en la cornisa cantábrica provocando millones de daños a la apicultura, agricultura y ganadería.

Avispas velutinas. Sandra Rojas

Sus picaduras son también causantes de una gran cantidad de incidencias en urgencias sanitarias, según Carmona, y apunta que "son especies muy defensivas", de manera que cualquiera que se acerque a un nido, podrá ser atacado por varios ejemplares, añade.

De hecho, "ha habido incluso muertes de personas que han tenido una reacción alérgica a causa de estos insectos", comenta el experto.

Desde la Asociación de Apicultores de Málaga recalcan que es primordial localizar el avispero cuanto antes. Y es que en pocas semanas, a partir de septiembre, la población del nido aumenta. Lo que se traduce en otra invasión por parte de una nueva especie, señala el veterinario.