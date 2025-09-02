La abuela ladrona de Málaga tenía 8 identidades: robaba usando una carta de bar y ha sido detenida en multitud de ocasiones

Con su pelo cano y la batita de verano que toda abuela andaluza lleva. Así robaba una mujer de 81 años en diferentes apartamentos turísticos del Centro de Málaga, aunque su historial delictivo es de todo menos breve. Aprovechaba su apariencia débil y adorable para entrar a los complejos vacacionales donde operaba con la técnica del resbalón y si la pillaban infraganti fingía tener demencia y achacar todo a un despiste. También se hacía pasar a veces por una limpiadora de los apartamentos.

Era una profesional en toda regla. Así lo creen los investigadores, que la llevan conociendo años. Una de las últimas operaciones que organizaron para detenerla tuvo lugar en 2019 y fue denominada como la 'Operación Visillo', por la edad de la señora.

En esa ocasión, la mujer era responsable de tres robos en viviendas vacacionales de la capital mediante la técnica de llave falsa. La investigación se inició tras detectarse un aumento de denuncias por delitos contra el patrimonio, todos ellos con el mismo patrón.

Su objetivo eran viviendas de alquiler vacacional y en ninguna de ellas se observaban aparentemente signos de forzamiento. Las pesquisas se centraron en identificar a la persona que se encontraba detrás de los robos. Sin embargo, paralelamente a esta investigación, el pasado día 19 de septiembre, una dotación de la Policía Local de Málaga detuvo a una mujer de 76 años como presunta responsable de un robo con fuerza en una vivienda vacacional. Momentos antes, la anciana había sido sorprendida en el interior de un apartamento por sus moradores. Al realizar las comprobaciones pertinentes, los investigadores de la Policía Nacional hallaron coincidencias entre este robo y los que estaban investigando perpetrados en otras viviendas de alquiler vacacional de Málaga. El examen de las cámaras de seguridad de las zonas afectadas condujo a la detención nuevamente de esta mujer de 76 años -con antecedentes por robo con fuerza- como presunta responsable de los hechos objeto de la investigación policial. Vuelve a la carga Seis años después, esta señora, que al parecer actuaba con ocho identidades diferentes, ha vuelto a ser detenida, ya a los 81. En esta ocasión, se le relaciona con cinco delitos de robo con fuerza en viviendas turísticas del Centro de Málaga a las que accedía con ayuda de recortes de plástico.

Según explican fuentes policiales, desde mediados de julio se venían produciendo robos en pisos turísticos de la zona centro de Málaga capital con un mismo patrón: todos perpetrados con el procedimiento del resbalón. Este modus operandi consiste en deslizar un objeto delgado y flexible -tipo tarjeta o recorte de plástico- entre el marco de la puerta y el pestillo. Basta con aplicar un poco de presión hacia dentro para provocar que el pestillo ceda y abrir la puerta.

Cabe recordar que este procedimiento es solo efectivo en aquellas puertas cerradas sin llave, por lo que se recomienda, en la medida de lo posible, siempre echarla para mayor seguridad.

Al parecer, la detenida tenía una debilidad con las joyas y el dinero en efectivo, pero cuando accedía a los pisos turísticos a robar no se llevaba todo lo que le interesaba para sembrar dudas entre los turistas, haciéndoles pensar que podían haber perdido sus pertenencias.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial se hicieron cargo de las pesquisas. Paralelamente a la práctica de diligencias, días atrás se tuvo conocimiento del aviso del morador de un apartamento vacacional, que había sorprendido a una anciana “robando” dentro de la vivienda.

Al referido requerimiento ciudadano acudieron agentes del grupo Gotham (nocturno y de paisano) de la Policía Nacional, quienes, tras las comprobaciones oportunas, observaron que se tratababa de una mujer con un largo historial delictivo en delitos contra el patrimonio, toda "una histórica" y procedieron a su detención. En el momento del arresto, se le intervinieron varios recortes de plástico empleados para forzar las cerraduras, al parecer, procedentes de una carta plastificada de un restaurante.