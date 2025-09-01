Encuentran los restos de 73 personas asesinadas en la Guerra Civil en una fosa común en Campillos

Un momento de la exhumación de cuerpos en una fosa común en Campillos Ayuntamiento de Campillos

Son dos fosas comunes enormes y en ellas puede haber más de 150 muertos. Están en la localidad malagueña de Campillos y este lunes se han dado a conocer los resultados de la primera fase de los trabajos de exhumación, que ha tenido lugar este verano.

Los técnicos han encontrado los restos de 73 personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil Española. Destacan, además, que más de un 20% corresponden a mujeres, una cantidad más elevada de lo habitual porque en este tipo de fosas las mujeres suelen representar en torno a un 5%.

Durante dos meses, arqueólogos, antropólogos y estudiantes de la Universidad de Málaga han estado sacando restos en la primera de las fosas comunes encontradas en el cementerio de esta localidad malagueña.

Están redactando el informe y tomando las muestras óseas para cotejar el ADN y poder poner nombre a esos restos, de forma que sus familiares puedan cerrar una parte de esta triste historia.

Los expertos sí subrayan que fueron personas ejecutadas por los estudios hechos a los restos y la superposición de los cuerpos en la fosa.

Esta exhumación se ha podido realizar gracias a un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga para el desarrollo de actuaciones en fosas con víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra en la provincia de Málaga.

El presupuesto en esta primera fase ha sido de 30.000 euros. La segunda fase de exhumación tendrá lugar en 2026 y, según estos expertos, habrá una cantidad similar de cadáveres ya que creen que en total podían haber sido tiradas a la fosa común 150 personas.

"Es un acto de justicia y reparación. No se trata de reabrir heridas, sino todo lo contrario, de dignificar a todas esas víctimas y conseguir, después de casi 90 años, que sus familiares puedan darles sepultura y poder cerrar así esta etapa tan negra de la historia de España", asegura el alcalde de Campillos, Daniel Gómez, en las redes sociales del municipio.

Por otra parte, durante la intervención se han exhumado otros nueve cadáveres. Pero estas personas no murieron ejecutadas en la Guerra Civil sino en años posteriores y fueron enterradas en ataúdes encima de la primera fosa común.