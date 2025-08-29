Muere un hombre en Casarabonela al volcar el camión hormigonera que conducía en un carril de tierra

Un camión hormigonera en una imagen de archivo.

Nueva tragedia en Málaga. Un hombre de 58 años ha muerto al volcar el camión hormigonera que conducía en un carril de tierra en Casarabonela.

Según han informado desde el servicio de emergencias 112, recibieron una llamada de alerta a las 13:45 de este viernes indicando que se había producido un accidente en un carril próximo a la MA-5402.

El conductor había quedado atrapado, el camión había resultado dañado y se estaba perdiendo parte de la carga.

Hacia la zona se desplazó personal sanitario, bomberos, policía local y la Guardia Civil. Pese a que se movilizó un helicóptero sanitario, este hombre ya había fallecido.