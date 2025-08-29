Detenido un instructor de kárate en Málaga por agredir sexualmente de alumnos cuando eran menores

Un instructor de kárate de 70 años ha sido detenido en Málaga por agredir sexualmente a varios de sus alumnos cuando estos eran menores de edad. El investigado, instructor de kárate, se valía de su posición para cometer los delitos, hechos que se podrían remontar hasta el año 2010.

Los agentes le atribuyen, hasta la fecha, cuatro delitos de agresión sexual continuada. La Policía Nacional mantiene una investigación abierta, no descartando la localización de más víctimas en las próximas semanas. El detenido ya se encuentra en prisión por orden de la autoridad judicial.

Los datos aportados por una asociación que presta ayuda y asistencia a víctimas de agresiones sexuales producidas durante la infancia han sido claves para avanzar en la investigación.

Las cuatro víctimas han asegurado en dependencias policiales que el supuesto agresor aprovechaba su posición para cometer los hechos delictivos, que se producían cuando eran menores y a edades muy tempranas.

Todos coinciden en señalar que, de forma habitual, el investigado aprovechaba las concentraciones de cada competición para compartir habitación de hotel con sus alumnos “favoritos” donde cometía las agresiones. Igualmente, han manifestado que las mismas también se repetían en las instalaciones deportivas donde entrenaban, aprovechando que los niños se aseaban al terminar la sesión deportiva.

Las cuatro víctimas fueron manipuladas emocional y psicológicamente por el arrestado, que para ganárselos y evitar que narraran los hechos, los colmaba de regalos y atenciones, dándoles un trato de favor con respecto a los otros alumnos.

Durante el registro efectuado en `el domicilio del detenido, los investigadores han procedido a la intervención de 10 teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tablet y tres memorias USB, los cuales han sido remitidos al Grupo de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Málaga para su volcado y emisión del correspondiente informe pericial.

Según las gestiones practicadas, los hechos podrían producirse desde hace décadas, estando la investigación abierta y no descartando la localización de más afectados.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial que ordenó su ingreso en prisión.