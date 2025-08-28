‘Navajazos’ entre el Gobierno y la Junta de Andalucía por el uso desmesurado de armas blancas

Hay una gran preocupación por la tenencia y uso desmesurado de armas blancas entre los jóvenes en Málaga y Andalucía. Este pasado fin de semana dos jóvenes mataron a otro en Málaga capital tras un encontronazo en la Feria. En lo que va de año, han perdido la vida 20 personas en la comunidad autónoma por apuñalamiento.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, alertó el lunes en una visita a Archidona sobre la situación, indicando que en los ocho primeros meses del año ya ha habido 124 agresiones con armas blancas en la comunidad.

Moreno reclamó más recursos policiales y, sobre todo, "chequear, identificar y sancionar" a las personas que lleven armas blancas.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, aseguró ayer que sí se están haciendo esos chequeos y se están poniendo sanciones.

Solo en Málaga se tramitaron el año pasado 1.577 expedientes de sanción por tenencia de armas blancas y en lo que va de año 2025 van 1.120 expedientes sancionadores. La multa oscila entre los 600 y los 30.000 euros.

Estos son los datos puros y duros. Y luego está el fango político, la continua disputa por cualquier motivo.

Moreno fue más discreto y se preguntó "¿qué está sucediendo en la sociedad y en los jóvenes para que sean capaces de apuñalar a otros y quitarles la vida? Es una reflexión que hay que hacer". También pidió más vigilancia policial y más cacheos para "acabar con esto cuanto antes".

Salas es más de ir a la yugular y en esta ocasión tampoco se ha cortado, mezclando temas. "Moreno Bonilla pretende sacar ahora el debate de las armas blancas para tapar su ausencia durante los incendios de Andalucía este verano", ha apuntado.

"Que no busque el señor Moreno Bonilla un debate nuevo con el que tapar su gusto por las vacaciones mientras Andalucía ardía este verano o tapar su inutilidad al dejar a Málaga sin un Mundial de fútbol en un hecho que ha supuesto un ridículo mundial para nuestra sociedad y una humillación a nivel futbolístico internacional", añadió.

El subdelegado del Gobierno en Málaga aplaude la labor policial y afirma que están haciendo su trabajo. Y de paso se adentra en la confrontación política al comparar los supuestos refuerzos policiales de unos y otros.

"Desde que está Pedro Sánchez de presidente la plantilla de las FCSE se ha incrementado en 926 agentes en la provincia de Málaga, un 18,1 por ciento. En la época en la que Rajoy fue presidente y el señor Moreno Bonilla miembro de su gobierno como Secretario de Estado, las FCSE perdieron en la provincia de Málaga 389 efectivos, un descenso del 7%. Que se lo pregunte también a su consejero de Presidencia, el señor Sanz, que fue el delegado del Gobierno que más recortó en Policía y en Guardia Civil en la historia de Andalucía".

Lo dicho, navajazos políticos hasta para hablar de un tema tan serio como la proliferación de armas blancas, riñas y la muerte de 20 personas en Andalucía.