Dos detenidos por una supuesta violación en la Feria de Málaga a dos menores de edad: las llevaron a un descampado

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 21 y 23 años por presuntamente violar a dos chicas de 16 años en un descampado cercano al recinto ferial de Málaga.

Al parecer, uno de ellos era trabajador de una caseta del Real Cortijo de Torres en la que conoció a las víctimas y la agresión se cometió cuando acabó de trabajar.

Según ha adelantado la Cadena Ser, fueron las propias víctimas las que alertaron de lo ocurrido horas después del suceso. La Policía Local de Málaga activó el protocolo para intentar localizar a los presuntos autores de la agresión y las jóvenes acudieron al hospital para ser revisadas.

Así, el pasado 21 de agosto, uno de los implicados fue detenido y apenas unas horas después, el segundo. Ambos detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que les investiga por un presunto delito de agresión sexual y que acordó su puesta en libertad provisional, aunque les impuso como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a las víctimas, según han informado a EFE fuentes del TSJA.

Cabe recordar que al comienzo de la feria, otro hombre fue detenido por la Policía Local acusado de agredir sexualmente a una mujer con la que había acudido a la feria de la ciudad, concretamente al recinto ferial Cortijo de Torres.

El suceso se produjo en la madrugada del lunes al martes, después de que ambos estuvieran juntos en el citado recinto malagueño. Una vez fuera de esta zona, en la zona del polígono, el hombre intentó mantener relaciones con ella, que se negó, y fue cuando presuntamente se produjo la agresión sexual.



La joven, de 25 años y nacionalidad china, y el presunto agresor, italiano, se alojaban en el mismo hostal de Málaga, donde se habían conocido. La mujer se zafó del hombre tras la agresión y el ahora arrestado se marchó del lugar. Cuando la joven estaba hablando con los agentes de la Policía, él la llamó por teléfono y le dijo que la esperaba en la puerta del hostal, donde finalmente fue detenido tras tenderle la Policía una trampa.