El humo de los grandes incendios de Portugal y Extremadura genera alarma en la Serranía de Ronda

Efectivos de la UME trabajan para sofocar las llamas en el incendio de Jarilla. Europa Press

El humo generado por los graves incendios que desde hace días queman Portugal, Huelva y Extremadura está provocando la alarma en algunos vecinos de la Serranía de Ronda.

Alertados por el olor y por la visión de la humareda que llega arrastrada por el viento, son muchos los residentes de pueblos de esta zona de la provincia de Málaga que están llamando preocupados al servicio 112 Andalucía.

Ante esta situación, los ayuntamientos de Cortes de la Frontera y de Montecorto han emitido mensajes oficiales en sus redes sociales en los que piden mesura y cautela a los vecinos.

Los responsables municipales de Montecorto informan a sus conciudadanos de que el humo en suspensión que han podido divisar en las últimas horas cerca de la localidad procede de los incendios de Portugal, Huelva y Extremadura.

Una aclaración con la que buscan eliminar la idea de que hay un fuego activo en la zona.

Algo semejante es lo que ha hecho Cortes de la Frontera, que ha confirmado que un helicóptero del Infoca iba a realizar un vuelo "a nivel preventivo" por el entorno de la localidad dada la existencia de mucho humo.

"La hipótesis más clara que nos dan desde el 112 es que los vientos están empujando el humo de los incendios de Extremadura, Portugal y el norte de España", indican desde el Consistorio, desde el que se pide a la población que no se preocupe, ya que, de inicio, no se tiene constancia de ningún foco activo en la zona. "Esperamos que el resto de ciudades y comunidades autónomas puedan sofocar sus incendios a la mayor brevedad. ¡Mucho ánimo!".