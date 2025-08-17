¡Fuente de Piedra hierve! La ola de calor dispara el termómetro hasta rozar los 45 grados.

Una sartén. Eso ha sido este domingo Fuente de Piedra. Famoso por su laguna natural y por ser una de las grandes reservas de flamencos del sur de Europa, este pueblo de la comarca de Antequera ha registrado alrededor de las 16:40 horas la mayor temperatura de la provincia, con 43 grados.

De acuerdo con los datos actualizados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el pico recogido por la estación de Fuente de Piedra es el más elevado de este domingo en la provincia, superando por apenas unas décimas los 42,6 grados de Álora.

Como se ve, los vecinos de la comarca de Antequera son los que más han sufrido la ola de calor que va a tener continuidad este lunes, con la activación de la alerta naranja.

Datos de la estación de Hidrosur en Fuente de Piedra.

El listado de municipios que han sufrido más el calor sigue con Antequera, donde a las 16:00 horas se han medido 41,4 grados, y Alpandeire, con 40,9 grados. Por encima de los 40 grados también ha estado Ronda (40,8 grados).

Más allá de los medidores de la Aemet, se pueden consultar los instalados en las estaciones de la red Hidrosur, dependiente de la Junta de Andalucía. Atendiendo a sus números, los valores son incluso superiores.

Destaca el caso de Fuente de Piedra, donde se han rozado los 45 grados. En concreto, el punto de medición de Hidrosur ha contabilizado a las 17:00 horas un máximo de 44,8 grados este domingo.

Igualmente reseñables son los 43,8 grados medidos a las 16:00 horas en el embalse de Guadalteba.