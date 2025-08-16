Las mafias del contrabando de tabaco ganan terreno en Málaga: desmantelan cuatro fábricas ilegales en un año

El crimen organizado cada día que pasa está ocupando más espacios en nuestra sociedad y el contrabando de tabaco siempre fue uno de sus negocios clásicos, en este 2025 se ha confirmado que estas organizaciones criminales especializadas en tabaco se han vuelto a adaptar a una nueva realidad.

En poco más de un año han sido descubiertas por distintas autoridades en la provincia de Málaga al menos 4 fábricas ilegales de tabaco; las localidades elegidas para asentarse fueron Mollina, Alhaurín el Grande, Mijas y en la última operación informada el pasado 7 de agosto no se ha revelado el lugar donde estaba situada la nave utilizada para estos fines. Aunque, en la investigación ha intervenido el Grupo Roca de la Guardia Civil de Antequera.

Estas mafias que están involucradas en la fabricación de tabaco suelen cometer junto al delito de contrabando otro delito muy grave, el de tráfico de personas. Trayendo lo aprendido en lugares como Bulgaria, Rumanía o Grecia, la última operación de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera refleja una realidad durísima en la que 18 inmigrantes han sido liberados tras vivir en condiciones infrahumanas en la misma fábrica clandestina que se producía tabaco y que estaba situada en una nave en un lugar indeterminado de la provincia de Málaga.

Una realidad ajena a la sociedad, pero que tristemente es el día a día de muchas personas en España. Tanto en la trata de mujeres como la explotación laboral por parte de estas organizaciones criminales.

Las 18 personas liberadas de esta red criminal, entre las que se incluyen camboyanos y filipinos, no recibían ninguna contraprestación. Simplemente se les indicaba que habían contraído una deuda con la organización y estaban obligados a saldarla, todo porque venían convencidos de que llegaban al aeropuerto de Málaga con un puesto de trabajo asegurado.

Han sido detenidas 21 personas, por lo que contaban con medios para ejercer la violencia sin problema contra sus víctimas. Que haya filipinos y camboyanos junto a personas de Europa del Este ofrece una idea de los contactos con mafias asiáticas de esta organización criminal asentada en Málaga y Córdoba.

Aparte de la fábrica de Málaga, también tenían otra en Córdoba. Entre las dos, contaban con 3 millones de euros tan sólo en efectos para fabricar los cigarrillos. Y la producción total podía llegar a 8 millones de cigarrillos diarios logrando un fraude semanal de 14 millones de euros a Hacienda.

Lo que ofrece una idea de la capacidad económica de este clan dedicado al contrabando, las ganancias debían de blanquearse con una estructura sólida legal de la que no se ha informado.

La estrategia de este tipo de contrabandistas en la provincia de Málaga sigue una tendencia clara y es la de situarse en localidades del interior de la provincia con buenos accesos a la autovía y con naves industriales que no llamen la atención.

Hubo una operación en Monda en el año 2020 en la que se descubrió que una organización criminal había construido bajo una cuadra de caballos una fábrica clandestina de tabaco, pero esa era la excepción que confirma la regla y que evidencia que lo más probable es que sigan existiendo varias como esas.

Estos contrabandistas de tabaco juegan con una ventaja con respecto a otros delincuentes, no suelen llamar la atención. No hay datos de ajustes de cuentas evidentes entre estos grupos y su discreción les ofrece estar en un escalón policial prioritario menor que otras mafias destinadas al narcotráfico aunque cuenten con una capacidad económica considerable.

Mientras tanto, a la espera de una Feria de Málaga que comienza hoy, grupos criminales como los mencionados han echado ya sus cuentas. La producción estas últimas semanas ha debido de ser muy importante para satisfacer una demanda de tabaco de contrabando que en Feria se dispara.