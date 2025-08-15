El rey de la huerta del Guadalhorce bate récords en su subasta: 18.000€ por el mejor lote de Tomate Huevo de Toro

El Tomate Huevo de Toro ha vuelto a ser el protagonista de un 15 de agosto más. En el Parque San Agustín de Coín se ha celebrado la décimo tercera edición del Concurso Subasta Tomate Huevo de Toro y el Concurso Hortofrutícola.

Un año más se ha elegido el mejor lote de Tomate Huevo de Toro y una vez más se han superado los máximos históricos registrados hasta ahora.

El mejor lote de tomates de este año ha sido el de Daniel García Plaza y se lo ha llevado Francisco José Jiménez, vecino de la localidad, por 18.000 euros. En el segundo puesto, han quedado los tomates de Antonio Gámez y en tercer lugar, los de Isabel Cortés.

Los ganadores del mejor lote. Ayuntamiento de Coín

En el evento han estado presentes el alcalde de la localidad, Francisco Santos; el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega; el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano y el presidente de la asociación Tomate Huevo de Toro, José Carlos García.

“Con la subasta al mejor lote de Tomate Huevo de Toro hemos superado todos los récords desde que iniciamos hace casi 15 años con esta promoción del tomate”, ha asegurado el alcalde de Coín, Francisco Santos.

Además, ha añadido que el dinero recaudado en la subasta irá destinado íntegramente a asociaciones y colectivos de la localidad.

Por su parte, Cristóbal Ortega ha añadido que ”desde la Diputación seguimos apostando por este producto tan nuestro que gracias al trabajo de los productores y todas las instituciones implicadas hemos conseguido relanzarlo y ponerlo en la primera línea”.

De la misma manera, José Carlos García ha manifestado emocionado el “sacrificio de todos los agricultores que se han dejado la piel en este año tan especial para que la producción haya salido adelante”.

Fernando Fernández, por otro lado, ha puesto en valor “la implicación de la Junta de Andalucía por la promoción de los productos de la huerta de Málaga y especialmente, cada año en el Valle del Guadalhorce con esta variedad de tomate única.

Como padrino de la edición 2025, Kiki Morente ha visitado el Concurso Hortofrutícola donde ha destacado el “gran potencial de la huerta coineña y el Guadalhorce”, ha añadido.

¿Qué es el Tomate Huevo de Toro?

Con un sello de calidad inconfundible, el Tomate Huevo de Toro es característico por el color rojizo, el olor, la morfología y textura carnosa y su auténtico sabor, pudiendo alcanzar un tamaño de 600 gramos, a menudo puede superar incluso el kilo.

Estas propiedades son algunas que ha tenido en cuenta el jurado experto que ha buscado el mejor lote de tomates y que estaba compuesto por Álvaro Muñoz, director de Lumen, Proyectos Gastronómicos; Nacho Sandoval, crítico gastronómico; Manolo Tornay, de la Academia Gastronómica de Málaga; Arantxa López, de GastronÓmico; Lourdes Muñoz, de Sonder; José Luis Muñoz, de la Facultad de Turismo Universidad de Málaga; Ignacio Carmona, de Sabor a Málaga y Samuel Perea, de la Fundación El Pimpi.

Concurso Hortofrutícola

La mañana del viernes ha comenzado con el Concurso Hortofrutícola donde se han premiado las frutas y verduras más espectaculares de la huerta coineña, siendo (mencionar varios) algunos de los ganadores.

También ha tenido lugar la feria malagueña de la biodiversidad agrícola, la entrega de premios del Concurso Fotográfico de la Feria de Ganado organizado el pasado mes junto a la Asociación de Fotógrafos de Matagallar.

Con esta jornada se pone fin a una temporada más de promoción de este producto tan característico del Valle del Guadalhorce, y en especial, de la huerta coineña, donde se han desarrollado diversas actividades como la Ruta Gastronómica; la Verbena Tomatera, así como tertulias gastronómicas y torneos de golf.