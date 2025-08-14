Vueling aterriza fuerte en la Feria de Málaga: 270 vuelos en ocho días

La compañía Vueling, perteneciente al grupo IAG, anuncia un refuerzo significativo en sus operaciones en la capital de la Costa del Sol con motivo de la Feria de Málaga.

Así, del 16 al 23 de agosto, la aerolínea prevé operar más de 270 vuelos hacia el aeropuerto malagueño, lo que representa un incremento del 22 % respecto al mismo periodo del año anterior.

La compañía responde así a la demanda prevista en torno a una de las festividades más populares del verano andaluz, reforzando la conectividad aérea con uno de los destinos más visitados del sur de Europa durante el mes de agosto.

La conexión entre Barcelona y Málaga será la que concentre mayor actividad, con más de 50 vuelos previstos hacia Málaga, frente a los 46 del año pasado. A ella se suman Tenerife-Norte, con alrededor de 25 vuelos hacia Málaga, Londres–Gatwick con 24 vuelos y Ámsterdam con 24 vuelos, entre el 16 y 23 de agosto.

En total, Vueling conectará Málaga con 15 ciudades durante estos días: Lanzarote, Ámsterdam, Barcelona, Bilbao, Bruselas, Cardiff, Roma, Fuerteventura, Ibiza, Londres – Gatwick, Gran Canaria, París - Orly, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y Tenerife Norte.

Con este refuerzo, Vueling reafirma su compromiso y apuesta por Andalucía, facilitando que miles de viajeros puedan desplazarse a Málaga para disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario nacional.