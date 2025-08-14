Así será el nuevo campo de tiro olímpico autorizado por la Junta en Málaga: estará en plena naturaleza

La Asociación Malagueña para el Fomento y Práctica del Deporte del Tiro Olímpico y Deportivo ha recibido oficialmente la Autorización Ambiental Unificada para la construcción de un campo de tiro olímpico y deportivo en Casabermeja (Málaga).

El visto bueno otorgado por la Junta de Andalucía está fechado el pasado 25 de julio y abre paso a la creación de una instalación homologada, destinada a convertirse en un referente provincial para la práctica del tiro en sus distintas modalidades.

El complejo se ubicará en la finca La Herradura, situada en la zona conocida como Cerrillo de Satanás, en el término municipal de Casabermeja. Este emplazamiento ofrece una ubicación estratégica.

Delimitación del campo de tiro proyectado en Casabermeja.

Si bien está alejada de núcleos urbanos para minimizar molestias y riesgos, se localiza lo suficientemente cerca de la capital para facilitar el acceso a deportistas y visitantes.

La parcela donde se desarrollará el proyecto cuenta con una superficie total de 51.486,3 metros cuadrados, conformando una meseta rodeada por suaves relieves con cotas que oscilan entre los 400 y 450 metros.

Se trata de un antiguo meandro del río Guadalmedina que ofrece un espacio natural idóneo para esta actividad deportiva, con un impacto ambiental reducido.

Diseño y distribución del complejo

El proyecto abarcará un total de 24.297,3 metros cuadrados, lo que representa el 47,2% de la superficie total de la parcela. De esta superficie, alrededor de 12.329 metros estarán dedicados a construcciones que incluyen el edificio social y las galerías de tiro.

Los restantes 11.968 metros restantes estarán destinados a viales, aparcamiento y espacios al aire libre para modalidades complementarias como paintball y field target.

El diseño prevé un edificio principal destinado al club de tiro, que alojará recepción, cafetería, aseos, gimnasio, talleres y espacios para almacenamiento y manejo de armas y munición.

Además, contará con un edificio anexo para las galerías de tiro, que incluirán galerías de 25, 50, 100 y 150 metros, así como una galería para aire comprimido que funcionará como escuela de tiro.

Además de las galerías clásicas, el complejo incorporará espacios específicos para modalidades de tiro dinámico y de competición como el IPSC (International Practical Shooting Confederation), así como zonas preparadas para prácticas de tiro policial, airsoft y paintball, ampliando la oferta deportiva y de ocio para distintos perfiles de usuarios.

Accesos, infraestructuras y medidas de seguridad

El acceso al complejo se realizará desde la autovía A-45, mediante un camino de tierra ya existente que da servicio a varias fincas de la zona. Para minimizar el impacto ambiental, no se contempla la apertura de nuevos viales, sino la mejora del firme del camino con zahorra compactada. Esta decisión responde al compromiso de la Asociación con la sostenibilidad y el respeto al entorno natural.

El complejo dispondrá de un amplio aparcamiento acondicionado y contará con un vallado perimetral y una pantalla vegetal diseñada para el aislamiento acústico y visual, evitando molestias a vecinos y usuarios de áreas colindantes.

Las parabalas estarán construidas con pilares metálicos recubiertos en la parte visible para los tiradores con madera, garantizando así la seguridad y comodidad de los deportistas.

Los puestos de tiro tendrán dimensiones adecuadas (1,5 x 1,5 metros), separados por paneles de 1,5 metros de altura y con una caseta de 24 x 5 metros dotada de sistemas de entrada corta-aires para evitar interrupciones durante las prácticas.