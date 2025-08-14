Detienen al presunto autor de los seis incendios forestales registrados este verano en Teba (Málaga)

Una de las zonas que ha ardido en Teba. Guardia Civil

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de seis incendios forestales registrados en la localidad de Teba. Algunos de ellos fueron iniciados en zonas muy próximas a las viviendas de la población.

La investigación se inició tras registrar numerosos incendios desde el día 19 de julio hasta el 3 de agosto en Teba, donde se quemaron unas 4 hectáreas de terreno, según han informado a través de un comunicado.

Los agentes, tras hablar con varios vecinos, encontraron indicios de que una persona, también vecino de la localidad, podría ser el presunto autor de los incendios.

Durante la investigación se enteraron de que este individuo se encontraba en la zona donde se produjo un incendio del pasado 31 de julio.

Posteriormente, en sede policial se llevó a cabo la toma de manifestación a dicha persona que confesó haber provocado el fuego.

Esta actuación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Puesto de la Guardia Civil de Teba (Málaga).