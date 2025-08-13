Málaga registra más de una veintena de ahogados este 2025: tres niños han muerto en piscinas

Málaga ha registrado al menos una veintena de muertes por ahogamiento hasta el 31 de julio de 2025, según datos provisionales de la Escuela Segoviana de Socorrismo, que realiza año tras año un informe con la colaboración de doctores investigadores del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cantabria. Si bien, estos datos podrían aumentar una vez se cierren las investigaciones de varios casos pendientes.

Piscinas, playas y otros espacios acuáticos de ocio pueden convertirse en escenario de tragedias para muchas familias, acumulando cada año un elevado número de muertes. De hecho, en lo que va de año, estos entornos han provocado más fallecimientos que las carreteras convencionales en la provincia de Málaga: la Dirección General de Tráfico contabiliza 19 víctimas mortales en este tipo de vías, frente a los 20 ahogados registrados en la provincia en el mismo periodo de tiempo.

Las estadísticas recogen muertes en entornos variopintos en Málaga: cinco en bañeras, cuatro en playas con vigilancia, tres en piscinas domésticas no vigiladas, tres en playas sin vigilancia, una en sistemas de almacenamiento de agua o similares, una en alta mar o franja costera, una en piscinas privadas de urbanizaciones, una en puertos o embarcaderos y otras está recogida en ríos o canales.

En cuanto a las circunstancias, cuatro casos carecen aún de datos concluyentes, mientras que otros cuatro se encuadran en causas diversas. Entre los fallecimientos con causa identificada, cuatro se produjeron por caídas o zambullidas accidentales, dos por condiciones adversas del medio acuático, dos por enfermedad o paradas cardíacas, uno por falta de vigilancia, uno por temporales o riadas, uno por accidente de tráfico y otro por falta de competencia acuática.

Además, es importante resaltar que tres niños han fallecido en una piscina en la provincia de Málaga en la temporada estival. El lunes 2 de junio en Mijas, un niño de 12 años murió ahogado en una piscina privada a la que había acudido a pasar la tarde con un amigo y el martes, 24 de junio, un menor de 4 años de edad falleció tras caer a una balsa de agua en una vivienda perteneciente a la urbanización La Alquería. Ambos se suman al triste fallecimiento de una menor holandesa de solo tres años el 4 de agosto en Alhaurín de la Torre, que ha conmocionado a toda la localidad.

Un problema que crece en verano

Las cifras de Málaga se enmarcan en un contexto nacional preocupante: julio ha sido el cuarto mes más mortífero por ahogamientos desde 2013, con 88 fallecidos en 227 incidentes. En lo que va de año, España acumula 328 muertes por ahogamiento, en un total de 550 accidentes que han implicado a 764 personas.

Luis Miguel Pascual, responsable de investigación en ahogamientos de la Escuela Segoviana de Socorrismo, explica que el repunte de casos durante junio y agosto se debe a varios factores. "La meteorología ha jugado un papel clave: un inicio de verano excepcionalmente caluroso ha adelantado la afluencia a zonas de baño, pero los dispositivos de socorrismo en muchas playas aún no habían empezado a funcionar. Esto deja a los bañistas en una situación de indefensión", advierte.

A ello se suma la falta de socorristas, que retrasa la apertura de piscinas y reduce la cobertura en zonas donde su presencia es obligatoria. Pascual también señala que muchos incidentes no pueden atribuirse únicamente a “imprudencias”, ya que existe un déficit de educación y prevención en materia de seguridad acuática: “En tráfico llevamos más de medio siglo haciendo campañas educativas; en ahogamientos, no existe nada parecido”, lamenta.

Sin un perfil único, pero con grupos de riesgo

Los datos muestran que los hombres se ahogan en mayor proporción que las mujeres, algo que ocurre a nivel mundial, debido a una mayor exposición a entornos de riesgo y a actividades acuáticas potencialmente peligrosas. En cambio, las mujeres registran mejores índices de supervivencia, sobre todo en la adolescencia y en la edad adulta temprana. De los 20 fallecidos en Málaga, dieciocho eran hombres y dos, mujeres.

En los niños, la recomendación es clara: "Vigilancia constante y sin distracciones, siempre con un adulto al alcance de la mano, y proteger las piscinas domésticas para evitar accesos no supervisados. Además, es vital aprender técnicas de reanimación", recalca Pascual.

Además, expertos recomiendan aplicar la regla del 10/20: mirar al agua cada diez segundos cuando hay niños dentro y mantenerse a una distancia que pueda recorrerse en menos de veinte segundos. En el caso de bebés, se sugiere que el cuidador se mantenga a una brazada de distancia para reaccionar rápidamente ante cualquier incidente.

En el caso de las personas mayores, el riesgo se incrementa por factores asociados al envejecimiento y a problemas médicos. Un estudio reciente revisando datos entre 2013 y 2025 destaca que este grupo presenta mayor morbilidad y mortalidad en incidentes de ahogamiento.

El objetivo principal del proyecto del que forma parte Pascual es "comprender cuál es la realidad del ahogamiento en España" con el fin de recoger datos durante un periodo de varios años para realizar una investigación con criterios metodológicos científicos que proporcione una base sólida sobre la que se puedan articular programas de prevención del ahogamiento en España.

2024

La cifra de la veintena de ahogados es bastante llamativa si se observa el dato que maneja la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo en su Informe Nacional de Ahogamientos (INA). Si bien, todos los ahogamientos que se recogen en este documento no tienen intencionalidad, es decir, que ni se recopilan los que ocurren en movimientos migratorios o suicidios, que harían que el número aumentara considerablemente.

En el escrito se explica que 17 personas perdieron la vida ahogados en la provincia en los últimos doce meses, lo que suponía un aumento de siete respecto al año anterior. Tal y como avanza el año, todo apunta a que la cifra a final de año llegará a ser superada este 2025. Solo en 12 días de agosto hay que lamentar ya las muertes de dos mujeres en el mar en Rincón de la Victoria y Fuengirola y la de una menor de 4 años en una piscina de Alhaurín de la Torre.